Ukrajnai háború

Nézőpont: a magyarok tapasztalják, hogy az energiaszankciók nem váltak be

A magyar emberek tapasztalják, hogy az Európai Unió által Oroszország ellen hozott szankciók nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket - mondta a Nézőpont Intézet elemzője szerdán az M1 aktuális csatornán.



Erdélyi Rezső Krisztiánt a közvéleménykutató-intézet legfrissebb elemzése kapcsán kérdezték, amelynek eredményei szerint a magyarok 66 százaléka gondolja úgy, hogy Európának jobban ártanak a szankciók, mint Oroszországnak.



Az elemző azt mondta, hogy a szankciók bevezetésekor az volt az ígéret, hogy segítségükkel gyorsabban véget érhet a háború. Ez azonban nem így lett, sőt Európának nehézségekkel kell szembenéznie a hatásukra, és ezt tapasztalják a magyarok is - jegyezte meg.



Erdélyi Rezső Krisztián felidézte, hogy a márciusi versailles-i találkozón az uniós vezetők abban állapodtak meg, hogy Európa igyekszik függetlenedni a fosszilis energiahordozóktól, de figyelembe veszik a nemzeti adottságokat. Ez azonban nem teljesült - emelte ki az elemző.



Kérdésre válaszolva szólt arról is, hogy a magyar kormány figyelembe veszi a nemzeti adottságokat, az ellenzék azonban nem így tesz, hanem "egyfajta európai érdeket képvisel a magyar érdek felett".



Az elemző véleménye szerint ha az orosz gázra szankciókat vezetnének be, az Európának jelentős gazdasági nehézséget okozna, mert a gáz jelentős része sok országba Oroszországból érkezik.