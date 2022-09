Termékvisszahívás

Nébih: kockázott bacont hív vissza az Aldi

Baktérium (Listeria monocytogenes) esetleges jelenléte miatt az Aldi Magyarország Bt. visszahívja az 500 gramm kiszerelésű kockázott bacont - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kedden az MTI-vel.



A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az L244 tételszámú, 2022.10.04-ei lejárattal rendelkező terméket ne fogyasszák el.



Hozzátették, hogy bármelyik Aldi üzletbe visszavihető a bacon, amelynek árát blokk nélkül is visszatérítik.



A Nébih honlapján olvasható, hogy a Listeria monocytogenes a természetben széles körben előforduló emberi megbetegedést okozó baktérium. A hűtő hőmérsékletén is képes elszaporodni, így minden olyan 5 napon túl a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer kockázatos lehet, amelyben a baktérium szaporodni képes, és amit fogyasztás előtt nem hőkezelnek (például: nyers, pasztörizálatlan tej és az abból készült tejtermékek; lágysajtok; nyers húst tartalmazó ételek; húskészítmények; nyers halak; füstölt lazac; szeletelt élelmiszerek).



Ugyanakkor arra is rámutattak, egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a lisztériával szennyezett élelmiszer fogyasztása, azonban a legyengült immunrendszerű emberek, várandós nők, idős emberek esetében az élelmiszer alacsonyabb szennyezettsége is súlyos megbetegedést okozhat.