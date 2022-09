Kormány

Benyújtotta a kormány a feltételességi eljáráshoz kapcsolódó törvénymódosítások első csomagját

Az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések után benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek a feltételességi eljáráshoz kapcsolódó jogszabály-módosítások első csomagját hétfőn. 2022.09.20 07:28 MTI

A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott, a parlament honlapján olvasható törvénycsomag, amelynek előadója Varga Judit igazságügyi miniszter, az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) történő pénzügyőri együttműködéssel függ össze, illetve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó jogszabályokat módosítja.



Az általános indoklás szerint az európai uniós csatlakozással összefüggő törvény módosítása megteremti a pénzügyőri intézkedés igénybevételének feltételeit.



Ezzel összefüggően a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról (NAV) szóló törvény módosításával pénzügyőri feladattá válna az OLAF vizsgálata helyszíni ellenőrzésének támogatása. Egy új fejezetben szerepelnek a pénzügyőri intézkedésekre vonatkozó speciális szabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy az OLAF vizsgálói a vizsgálattal érintett helyiségbe vagy bármely más, üzleti célra használt területre a pénzügyőrökkel együtt bejussanak.



Többi között az is szerepel a javaslatban, hogy a pénzügyőrök helyszínbiztosítással támogatják a vizsgálat zavartalan lefolytatását, így az OLAF-ellenőrök hozzáférhetnek a szükséges iratokhoz, adathordozókhoz és védelmet kapnak az esetleges tettleges ellenszegüléssel szemben.



Emellett a törvénymódosítás visszatartó erejű, egymillió forintos közigazgatási bírság kiszabását is lehetővé teszi a NAV-nak, ha valaki nem tesz eleget együttműködési kötelezettségnek.



A javaslat arra is irányul, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál a közbeszerzések, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok kiegészítése megerősítse a szervezetek működésére vonatkozó olyan alapvető követelményeket, mint az integritás, valamint az átlátható és tisztességes szerződéskötési eljárások alkalmazása.



Emellett pontosítják benne a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat is, kiegészítve a 2018-as uniós költségvetési rendelettel és az Európai Bizottság ahhoz kapcsolódó iránymutatásával összhangban álló összeférhetetlenségi szabályok törvényi szintű megfogalmazásával - áll a törvénymódosítás indoklásában.



Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter vasárnap azt közölte, hogy a magyar kormány vállalásait tartalmazó törvénymódosítási javaslatokat hétfőn és pénteken nyújtja be a kormány az Országgyűlésnek.