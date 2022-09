Pártok-DK

Dobrev: amíg Orbán hatalmon van, marad a válság

Szerinte Orbán Viktor azért bújik a háború mögé, hogy ne őt tegyék felelősség azért, ami ebben az országban történik. 2022.09.18 22:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyarországon tapasztalható megélhetési válság legfőbb okozója Orbán Viktor miniszterelnök, amíg ő hatalmon van, a válság is marad - mondta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselője első árnyékminiszterelnöki beszédében vasárnap Budapesten.



Dobrev Klára úgy fogalmazott: "a megélhetési válság legfőbb okozója maga Orbán Viktor, és amíg Orbán Viktor marad, addig a válság is maradni fog. Ezért kell árnyékkormányt alakítani".



A politikus közölte, azért most alakítják meg az árnyékkormányt, mert azt látják, hogy ma sokkal messzebb vagyunk az európai Magyarországtól, mint az elmúlt harminc évben bármikor. "A helyzet minden egyes nappal súlyosabb lesz, amit most látunk az az összeomlás kezdete" - jelentette ki Dobrev Klára, hozzátéve, ha most nem lépünk, később sokkal nehezebb lesz.



Az ellenzéki politikus azt mondta, Orbán Viktor 12 éve teljhatalommal kormányoz, ez idő alatt végig arról beszélt, hogy mindig más a hibás: most éppen azt találta ki, hogy Magyarországon minden bajok okozója a háború.



Ha minden bajok okozója a háború, akkor hogy van az, hogy Magyarországon kétszer akkora az infláció, mint Európa többi országában; miért van az, hogy itt az élelmiszerek drágulása egész egyszerűen megfizethetetlen - vetette fel Dobrev Klára. Úgy folytatta: ha tényleg igaz lenne, hogy a háború a bajok okozója, akkor miért a magyar forint teljesít leggyengébben és miért csak itt történhet meg, hogy egyik percről a másikra hétszeresére emelik a rezsi árát; miért Magyarországon romlott leginkább az egészségügy helyzete, miért itt van drámai állapotban az oktatás?



"Nagyon egyszerű a válasz: a miniszterelnök nem mond igazat" - jelentette ki a politikus, aki szerint Orbán Viktor azért bújik a háború mögé, hogy ne őt tegyék felelősség azért, ami ebben az országban történik.



Hozzátette: márpedig tudni, hogy a várva várt béke sem fogja elhozni a magyaroknak azt az életet, amelyet egyébként megérdemelnek: nem lesz attól jobb az egészségügy, az oktatás, magasabbak a bérek és a nyugdíjak.



Úgy fogalmazott: "Ebben az országban csak akkor lesz végre béke, csak akkor lesz végre jövője az európai Magyarországnak, ha Orbán Viktor kormánya megbukik."



Dobrev Klára az Európai Bizottság vasárnapi bejelentésére reagálva azt mondta: a Magyarországnak járó uniós források felfüggesztéséért Orbán Viktor a hibás, és nem az ukrajnai háború.



Szerinte Orbán Viktor mindenkit becsapott: becsapta az országot az elmúlt 12 évben, és becsapta a választási kampányban, amikor biztonságot ígért.

A választások után pedig pár hónappal "az elmúlt évtizedek legszörnyűbb létbizonytalanságába taszított sokmillió magyar állampolgárt". Becsapta az országot, a saját választóit, és hazudott a terveiről, a céljairól - mondta Dobrev Klára.



Az Európai Unió (EU) szerinte már nem hisz Orbán Viktornak, ezért nem kapja meg Magyarország támogatásokat: nem hiszik el, hogy a Magyarországnak szánt pénzt nem lopják el.



Ez azért baj, mert, ha az EU nem hisz a magyar miniszterelnöknek, akkor a világ sem hisz neki. Ha pedig a világ nem hisz neki, akkor a világ nem hisz a magyar gazdaságban, így a magyar forintban sem - magyarázta Dobrev Klára.



Kifejtette, hiába emelték a jegybanki alapkamatot "az egekig", most magasabb, mint a gazdasági, pénzügyi világválság idején volt. "Mégis valamiért akkor 270 körül volt egy euró, most pedig 400 forint egy euró. (...) Nem a háború miatt, Orbán Viktor miatt" - mondta Dobrev Klára.



Véleménye szerint ha holnap már nem Orbán Viktor lenne a miniszterelnök, akkor könnyebb lenne megállapodni az EU-val, stabilizálódna a gazdaság, a forint, valamint kisebb lenne az infláció és az áremelkedés.



Dobrev Klára kiemelte, az Orbán-kormány maga a baj forrása, éppen ezért döntött a DK elnöksége árnyékkormány alakításáról. Fel kell készülni arra, hogy - amikor eljött az ideje - tisztességesen átvegyék a kormányzást, és mindent meg kell tenni azért, hogy az Orbán-kormány bukása minél hamarabb bekövetkezzen - mondta.



A politikus beszélt arról is, hogy Orbán Viktor nem fog magától lemondani, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet erre rákényszeríteni: ha az elégedetlenség és a kilátástalanság összpontosul, akkor el tudja érni azt a pontot, ahonnan már nincs visszaút. Ehhez viszont az szükséges, hogy az elégedetlen társadalmi csoportok egymásra találjanak - mondta.



Dobrev Klára közölte, árnyékkormánya egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy jól szervezett, közös politikai akarattá formálja az elégedetlenséget és leváltsák a mostani közhatalmat, valamint egy jobb országot építsenek.



Elmondta, az árnyékkormány feladata programban, személyekben és politikai kultúrában alternatíva megmutatása.



Dobrev Klára hangsúlyozta azt is: "nincs Magyarország számára élet az Európai Unión kívül". 500 forint feletti euró, tartósan 30 százalék feletti infláció, tönkrement mezőgazdasági vállalkozások, hatalmas munkanélküliség, utazási korlátok, nyomor várna az országra az EU-n kívül - mondta,.



Kiemelte: vigyázni kell az ellenzékre: ez az egy van, nincs más.



Dobrev Klára közölte, a DK elindul, árnyékkormányt alakít, de nyitottan: várnak mindenkit a csatlakozásra.