Energiaválság

Kocsis Máté: amikor Brüsszel elfogadta a szankciókat, nem ezt ígérte

Amikor Brüsszel nyáron elfogadta a szankciókat, nem ezt ígérte - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában az energiaárakkal kapcsolatban.



A kormánypárti politikus rámutatott: évtizedek óta nem látott nagyságú infláció van az Európai Unióban, az eurózónában és az Európai Gazdasági Térségben egyaránt. Ez az Európa keleti vagy déli részén található országokat - közte a V4 államait is - különösen súlyosan érinti, s az infláció, az energiaárak növekedése, a háború és a szankciók szorosan összefüggnek egymással - húzta alá Kocsis Máté.



Azt sem veszi észre a brüsszeli elit, hogy a szankciók miatt Oroszország gazdagabb lett, Európa pedig szegényebb. Oroszország 158 milliárd eurós bevételre tett szert az energiapiaci árak növekedése miatt, és ennek a felét az unió fizette - fejtette ki.



Kitért arra is, azt gondolnánk, hamar belátják a döntéshozók, hogy ez helytelen, de nem ez történt. Van egy morális probléma is - folytatta -, nyár elején, amikor a brüsszeli szankciókat elfogadták, ennek az ellenkezőjét ígérték. Az európai polgárokat becsapták, ami morális, vagy politikai probléma a gazdaságiakon túl - fogalmazott.



Kocsis Máté emlékeztetett, azt ígérték, Európában a szankciók gazdasági károkat nem okoznak, ehhez képest a német külkereskedelmi mérleg deficites, amire a második világháború óta csak kétszer volt eddig példa. A nagy és erős Németország is bajban van a szankciós politika miatt, de még mindig nem látják be Brüsszelben, hogy ez hiba - összegzett. Magyarországon és mindenhol másutt a három-négyszeresére emelkedő energiaár 15-20 százalékos inflációt jelent - tette hozzá.



Kitért a kormány szombati döntésére, amely a kis- és középvállalkozói szektort elsődlegesen támogatja, a meghosszabbított árstopokkal pedig sikerült valamelyest mérsékelni az inflációt.



A kormánypárti politikus azt mondta, ha nincsenek árstopok, akkor az inflációs számok a mostani másfélszeresét is elérhetnék. Ezek jó döntések, védik a gazdaságot, annak teljesítményét, a vállalkozásokat, az embereket, a mindennapokat, a termelést - értékelt. Megjegyezte azonban, hiába van növekedés, jó gazdasági kilátás egy országban, ha ilyen energiaár-növekedés mellett ezek is hamar elfogynak.

Kocsis Máté kiemelte: ideje lenne belátni az európai vezetőknek, hogy a megoldás az energiaszankciós politika felhagyása lenne. Fel kell hagyni azzal, hogy meggondolatlan és gazdasági károkat okozó energiaszankciókat tartanak életben az Európai Unióban - mondta, hozzátéve: Brüsszel ez esetben is visszaél a hatalmával. Ahelyett, hogy meghallgatná a józan hangokat, a bírságolás és a nádpálca került megint elő, aki ellent mer mondani az ésszerűségnek, arra lesújt a brüsszeli ököl - fogalmazott.



Arról, hogy a Demokratikus Koalíció felkérte Dobrev Klárát árnyékkormány megalakítására, azt mondta: először azt hitte, ez valami vicc. Felidézte a néhány hónappal ezelőtti választásokat, amelyen - mint rámutatott - a magyar választók világosan elmondták a véleményüket, mit gondolnak Gyurcsány Ferencről és az ő szövetségeseiről. Az, hogy Gyurcsány Ferenc elvesztette az előválasztást, a választást, úgy tűnik, nem akadályozza meg abban, hogy mégis "kormányt alakítson" - közölte.



"Viccnek jó lenne", de a helyzet annyiból nem vicc, hogy a politikai térben az történt: Gyurcsány Ferenc megüzente a többieknek, - ahogy eddig - ezentúl is ő a főnök, és "pofa be" - fogalmazott Kocsis Máté.



Világosan megüzente a DK elnöke, aki vele tart, mehet, aki nem, arra nem fog várni, és nem is kíván másban gondolkodni, csak saját magában - tette hozzá.



Megjegyezte: a magyarok emlékeznek, milyen egy Gyurcsány-kormány, ott sok babér nem termett az embereknek. Mindent elvettek tőlük, adót emeltek, a családtámogatásokat megvonták, elvették a bért, nyugdíjat - sorolta.



Válságmentes időszakban is óriási kockázat egy Gyurcsány-kormány, válságban meg a katasztrófával egyenlő - fogalmazott, reményét fejezve ki, hogy egy Gyurcsány-kormányból a nagy többség nem kér.