Közlekedés

Év végén elindul a Credobus elektromos meghajtású autóbuszának gyártása

Év végén megkezdődik a Credobus első, elektromos meghajtású autóbuszának gyártása. A Credobus Econell 12 Next szóló elektromos autóbusz prototípusa várhatóan 2023 második fél évében, a csuklós Credobus Econell 18 Next busz pedig 2024 első felében fog elkészülni - tájékoztatta a Kravtex-Kühne csoport hétfőn az MTI-t.



A tájékoztatás szerint a Credobuszok gyártója, a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. és a Kravtex Kft. konzorciuma tavaly mintegy 1,1 milliárd forint értékű elektromos buszfejlesztési projektet indított.



A projektre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek, az önerő mértéke megközelíti a 700 millió forintot.



A szóló és csuklós, akkumulátoros Credobus Econell Next modellekkel világviszonylatban is az első, úgynevezett ultrakönnyű e-busz család jön létre. Az alacsony járműtömegnek köszönhetően az elektromos Credobuszok az egységnyi hatótávhoz kevesebb energiát fognak felhasználni, csökkentve a beépített akkumulátorkapacitást és az erőművi emissziót.



A modellcsalád a 2021-től bemutatkozó Econell Next típusok formavilágával és szolgáltatáskínálatával kerül piacra.



A cégcsoport maga fejleszti és gyártja az önhordó vázszerkezeteket és fém alkatrészeket, a különböző beépülő komponenseket pedig közel száz magyar vállalkozás készíti. Ezen kívül a rendszerintegrációs és szoftverfejlesztési feladatokat is Magyarországon végzik.



A közleményben kiemelték, hogy 2020 és 2022 között az Európai Unióban megduplázódott az elektromos járművek aránya az újonnan regisztrált városi buszok között. A jelenlegi harminc százalékos részesedés az évtized végére száz százalékra növekedhet.



Az elektromos Credobus Econell Next autóbuszok a konstrukciójukkal és ár-érték arányukkal nemcsak belföldön, hanem a kelet-közép-európai régióban is sikerre számíthatnak - írták.



Hozzátették, hogy Magyarországon több mint 50 milliárd forintra lehet pályázni a Zöld Busz programban elektromos meghajtású autóbuszok beszerzésére. A pályázatok korábbi fordulójában döntően külföldi gyártmányú autóbuszok beszerzése valósult meg, azonban a Credobus új modelljei ezt a trendet megváltoztathatják, így újabb szegmensben csökkenne az ország import-kitettsége.



A Kravtex-Kühne csoport már vizsgálja a lehetőségét annak is, hogy hidrogén üzemanyagcellás autóbusszal bővítse előkészületben lévő e­busz választékát.