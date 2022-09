Diplomácia

Orbán Belgrádban: észszerű alapokra kell helyezni az uniós szankciós politikát

A kormányfő Aleksandar Vucic szerb elnökkel találkozott és átvette tőle a Szerb Köztársaság Érdemrendje kitüntetést a két ország együttműködésének, kapcsolatainak fejlesztése érdekében nyújtott szolgálataiért. 2022.09.16 11:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Azt szeretnénk, ha az uniós szankciós politika megváltozna és észszerűbb alapokra helyeznék - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Belgrádban.



A kormányfő Aleksandar Vucic szerb elnökkel találkozott és átvette tőle a Szerb Köztársaság Érdemrendje kitüntetést a két ország együttműködésének, kapcsolatainak fejlesztése érdekében nyújtott szolgálataiért.



Az ezt követő közös sajtótájékoztatón Orbán Viktor kiemelte: a szankcióknak az a természetük, hogy általában olyan helyeken döntenek róluk, amelyek biztonságosak és messze esnek attól az országtól, amellyel szemben kivetik őket.



"Könnyű szankciós politikát csinálni Párizsból, Brüsszelből, Madridból, de talán még Berlinből is" - fogalmazott, hozzátéve: "mi azonban a szankcionált országhoz, Oroszországhoz közelebb vagyunk".



Úgy vélte, aki közelebb van, "mindig többet is szenved", ezért semmi meglepő nincs abban, ha a magyar nézőpont radikálisan eltér a brüsszelitől. Ráadásul szankciót az erős szokott kivetni a gyengébbel szemben, de most "mi, európaiak, akik energetikai törpék vagyunk, vetünk ki szankciót egy energetikai óriással szemben", ami teljesen szokatlan jelenség a történelemben - magyarázta.



A kormányfő hangsúlyozta: "nekünk nagyon komoly károkat okoznak ezek a szankciók, ezek nekünk rosszak, fájdalmasak, rengeteg pénzbe kerülnek, és azzal fenyegetnek, hogy a sikereink egy tekintélyes részét, amit az elmúlt tíz évben elértünk, felemésztik". Ugyanis azzal, hogy az energia ára az égbe szökött, "a külkereskedelmi mérlegünk elromlik", és akkor "elromlik a fizetési mérleg is" - mutatott rá.



Közölte: tehát az a szankció, amit ma "a nyugatiak kitaláltak", nem szolgálja Magyarország érdekét, "sőt rendkívül súlyos veszedelmet jelent a számunkra". Az egészben pedig az a leginkább aggasztó, hogy "miközben megyünk bele az egyre súlyosabb gazdasági válságba", teljesen nyilvánvaló, hogyha a szankciókat hatályon kívül helyeznék, a helyzet azonnal javulna - vélekedett. Hozzáfűzte: tehát nemcsak arról van szó, hogy "egy nagy, fájdalmas intézkedéssorozatot szenvedünk el", hanem, hogy egyetlen mozdulattal ezt vissza lehetne csinálni.



Orbán Viktor kijelentette: ezért mindig amellett fog érvelni, hogy olyan szankciókat ne alkalmazzon az Európai Unió, amelyek itt, Közép-Európában, jobban fájnak, mint annak, akivel szemben alkalmazzák.



Az Európai Parlament csütörtökön elfogadott, Magyarországról szóló jelentéséről a miniszterelnök kérdésre azt mondta: "csak azért nem nevetünk rajta, mert már unjuk; ez egy unalmas vicc, harmadszor vagy negyedszer csinálják, hogy elfogadnak az Európai Parlamentben Magyarországot elítélő határozatot".



Megjegyezte: "először még azt hittük, hogy ennek van jelentősége, de most már csak viccnek tekintjük".

Kifejtette: "az európai baloldal elfoglalta az Európai Parlamentet", és "a mi egykori pártszövetségünk", az Európai Néppárt is folyamatosan balra csúszik. A szavazati arányok pontosan mutatják ezt: a jobboldali pártok Magyarország mellett szavaztak, a baloldali pártok meg ellene - magyarázta.



Úgy látja, itt nem objektív ítéletalkotásról, hanem pártpolitikai támadásról van szó, amely nem az első Magyarország ellen. "Az elfogadott dokumentum színvonalát pedig egyszerűen csak politikai propagandának vagy pamfletnek minősítjük" - mondta.



A miniszterelnök közölte: Magyarországon választások szoktak lenni, kialakul egy parlamenti többség, és ha a többség jobboldali, akkor az nem tetszik a baloldalnak, és "akkor intifádákat rendeznek az Európai Parlamentben".



A kitüntetés átvételekor Orbán Viktor arról beszélt, hogy az elismerést biztatásnak tekinti azért, amit ezután fog tenni a magyar-szerb barátság érdekében. Már Széchenyi István is megállapította, hogy Szerbia és Magyarország érdeke olyan szorosan összefonódik, hogy barátokká kell lenniük, amikor tehát a mostani magyar kormány a szerb-magyar barátságért dolgozik, egy nagyon régi magyar felismerést teljesít - hangsúlyozta.



Kijelentette: Magyarország egy olyan ország, amelynek Szerbiával barátságban kell lennie. Van egy közös ügyük is, együtt kell megvédeniük Európa déli kapuját, ez egyszerre küldetése és felelőssége a két országnak - mondta a kormányfő.