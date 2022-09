Pártok

Mi Hazánk Mozgalom: legyen áfamentes a hatósági áras tűzifa!

A javasolt intézkedéssel a köbméterenkénti 35 ezer forintos ár 27 ezerre csökkenne, és az intézkedés nem is jelentene jelentős kiesést a költségvetés számára. 2022.09.16 11:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Mi Hazánk Mozgalom azt követeli, hogy a kormányzat tegye áfamentessé a háztartásonkénti tíz köbméternyi hatósági áras tűzifát - jelentette be a párt alelnöke pénteken Budapesten.



Apáti István sajtótájékoztatóján közölte: a javasolt intézkedéssel a köbméterenkénti 35 ezer forintos ár 27 ezerre csökkenne, és az intézkedés nem is jelentene jelentős kiesést a költségvetés számára.



Az ellenzéki párt szerint hatósági árat kellene bevezetni a tűzifa kiszállításhoz kapcsolódó fuvardíjra is, hogy a forgalmazók ne kompenzálhassák a tűzifa hatósági árát a fuvardíj extrém megemelésével - tette hozzá.



A politikus azt mondta: a Mi Hazánk Mozgalom szerint Magyarországon több tízezer hektárnyi olyan "túlhordott" erdő van, amely régen megérett a tarvágásra, és az onnan nyerhető tűzifa hosszú távon enyhíthetné az energiaválságot.



A tarvágásnak az az akadálya - folytatta -, hogy ezek a területek osztatlan közös tulajdonban vannak, és a tulajdonosok közül senki nem vállalja, hogy erdőgazdálkodóvá váljon. Az államnak érdekeltté kellene tennie a tulajdonosokat az erdőgazdálkodó státus megszerzésében, és el kellene törölnie a hektáronkénti félmillió forintos felújítási biztosítékot, amelyet a tarvágás megkezdése előtt be kell fizetniük az erdőtulajdonosoknak. Egyszerűsíteni kellene az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályokat is - sorolta.



Mindennek nyomán - a környezetvédelmi szempontok betartásával - több tízmillió köbméter tűzifa volna kinyerhető, ami egyben tehermentesíthetné az állami erdőgazdaságokat is - mondta Apáti István.