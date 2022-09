Illegális bevándorlás

Rétvári: az embercsempészek a határvadászok közé is megpróbáltak beépülni

Minden tizedik fogvatartott embercsempészés miatt tölti büntetését a magyar börtönökben - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára péntek reggel az M1 aktuális csatornán abban a műsorban, amelynek témája a hét évvel ezelőtti "röszkei ostrom" volt. Rétvári Bence beszámolt arról is, hogy az embercsempészek a határvadászok közé is megpróbáltak beépülni, de sikerült kiszűrni őket.



Rétvári Bence közölte, hogy idén eddig több mint 1300 embert fogtak el embercsempészés miatt, míg 2015-ben egész évben csak mintegy 1100-at.



Az embercsempészek válogatott módszerekkel próbálják átjuttatni a migránsokat a határon: olykor "terheléses tesztet" hajtanak végre, ami azt jelenti, hogy egyszerre több csoportot indítanak el abban bízva, hogy valamelyik átjut - ismertette az államtitkár.



Hozzátette, hogy az embercsempészek a határvadászok közé is megpróbáltak beépülni, a "saját maffiaszervezetükből egyik-másik tagot rávettek arra, hogy jelentkezzen a határvadász kiképzésre". A Nemzeti Védelmi Szolgálat azonban kiszűrte ezeket az embereket, így el sem kezdhették a képzést - mondta el Rétvári Bence.



Hangsúlyozta: az elmúlt hét évben semmi nem változott, ezért kellett felállítani a határvadász ezredet, amely nemcsak Magyarország, de az Európai Unió déli határát is védi.



Kitért arra is, a közép-európai államok a migrációban veszélyt látnak, míg Nyugat-Európában "mantraszerűen" ismételgetik, hogy be kell fogadni az illegális bevándorlókat. "Mi nem akarjuk Európát megváltoztatni, de mindennek az alapja a tisztelet és a törvényeknek a betartása" - fogalmazott az államtitkár.