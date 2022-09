Színes

Schobert Norbert: Brüsszelben vannak a felelősök

Schobert Norbert azt írta, "kőkemény döntéseket kell meghozni. Olyan döntéseket, amiket nem hoztam még soha életem során, mert a világ nem volt olyan, hogy döntésekre kényszerítsen, tudjátok? Most egy gazdasági válság van, nem világválság. Európai válság, nem magyar. Azt kell tudni erről a gazdasági válságról, hogy energiaválság. Ezzel sok újat nem mondtam. Megfogadtam az elmúlt egy évben, hogy majd lazítok, kiengedek, és nem fogok sokat melózni, küzdeni. Nem tudok lazítani, mert éjszaka is jár az agyam" - idézi a 24.hu.



Saját vállalkozása mellett szóba hozta a kis- és középvállalkozások nehézségeit is. "Megjöttek a rezsiszámlák. Ilyenkor mindenki nekifeszül a kormánynak meg a miniszterelnöknek. Hát, én ezt nem fogom megtenni. Nem vagyok a barátja, sőt, még a kegyeltje sem vagyok, egyszerűen dolgozom velük és másokkal is az egészségért" - jelentette ki.



Szóba került az egészséges táplálkozás is. Szerinte most a világ abba az irányba fordul, hogy lemondanak erről az emberek. A felelősökről elmondta, "nem a kormány, higgyétek el! Az unió tehet erről, Brüsszelben vannak a felelősök. És ezt a videót önszántamból mondom, és nem megbízásból."



Úgy látja, "az unió lakossága nemhogy pár nehéz év előtt áll, de anyagilag és üzletileg nem fogjuk kibírni tavaszig sem, be fog zárni minden. Az Európai Unió "lábon lőtte magát, leamputálta mindkét lábát, vérzik, és a sebet el sem kötötte".



Szerinte egy megoldás van csak, mégpedig, hogy "az Unió vezetőinek tükör elé kéne állni reggel. Csak az orrukig látnak, nem látnak tovább, sajnos. Ezekért a döntésekért felelni kell majd a nép előtt. A nép előtt, aki utcára fog kerülni, meg fog fagyni télen, éhen fog halni, és nem fogja ezt kibírni a társadalom tavaszig."



Mint mondta, ő kiáll a kormány politikája mellett, mert az Unió most "a magyar és más népek faszával veri a csalánt". Hangsúlyozta, bízik Magyarország miniszterelnökében, "bízok abban, hogy megfelelő döntést fog most is hozni, és bízok abban, hogy az unió vezetői a tükörbe tudnak nézni reggel, amikor egy hónap múlva meg fog állni a rendszer" - fogalmazott.