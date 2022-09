Közbiztonság

BKKB: jó volt a közbiztonság a Balatonon

Magas színvonalúnak nevezte a balatoni közbiztonságot az idei turisztikai szezonban Molnár Gábor Somogy megyei rendőrfőkapitány csütörtökön Fonyódon, sajtótájékoztatón.



A tájékoztató előtt a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (BKKB) tartotta szezonzáró értekezletét.



Kuczik János Zoltán rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, a BKKB működési területén - Veszprém, Fejér, Somogy és Zala megyében - az idei turisztikai szezonban a korábbi évekhez képest csökkent a bűncselekmények száma és kevesebb sérüléssel járó közlekedési baleset történt. Olyan közbiztonságot tudtak szavatolni a polgárőrökkel és a készenléti rendőrséggel együtt, hogy a helyiek és a turisták biztonságban érezhették magukat - mondta.



Kiemelte, hogy idén jelentősen csökkent azoknak az eseteknek a száma, amikor vízből kellett menteni embereket. Ez részben a megelőző tevékenységnek, részben annak köszönhető, hogy a fürdőzők is komolyabban vették a szabályok betartását, és egyre jobban ismerik a viharjelző berendezések jelzéseit - tette hozzá.



A BKKB munkáját idén koordináló Somogy megye rendőrfőkapitánya, Molnár Gábor kitért arra is, hogy nem lehet sablon alapján felkészülni a turisztikai szezonokra, hiszen mindegyik más. A pandémiás évek után idén visszatértek a nagyfesztiválok és a külföldi turisták, nőtt a vendégéjszakák száma - mondta. Megjegyezte, az augusztust érezték a legerősebb nyári hónapnak, amikor nagyon sok német turista volt a Balatonnál.



Kitért arra, hogy bár minimálisan, de kevesebb volt a bűncselekmények száma, sikerült a siófoki Petőfi sétányon is kiegyensúlyozott közbiztonságot teremteni, és a Balaton Soundon is kevesebb bűncselekmény történt, mint az utolsó, 2019-es fesztiválon.



A BKKB négy megyéjében az idei turisztikai szezonban 14 százalékkal csökkent a könnyű, 5 százalékkal pedig a súlyos balesetek száma, és néggyel kevesebben vesztették életüket közúti balesetben, mint tavaly.



Molnár Gábor beszélt arról is, hogy míg a tavalyi turisztikai szezonban 14-en fulladtak a Balatonba és négyen a Velencei-tóba, idén az előbbi 11 halálos áldozatot követelt, míg az utóbbiban senki nem vesztette életét.



A tájékoztatón szó volt arról is, hogy a BKKB kiemelt feladata volt az áldozatsegítés, ezt a célt szolgálta a Siófokon nyílt áldozatsegítő központ.

A somogyi rendőrfőkapitány kérdésekre válaszolva elmondta, a turisztikai szezon kitolódik, az aktuális helyzetekre folyamatosan reagálni kell, ha kell átcsoportosítással, megerősítéssel. Változik az egész Balaton-part lakosságának struktúrája, nő a beruházások száma, nagyon sokan vásárolnak itt ingatlant - ők hétvégékre érkeznek az üdülőrégióba. Már tavasszal voltak olyan hétvégék, amikor az üdülőövezet megtelt, de ez egészen más rendészeti feladatot jelent, mint a turisztikai szezon fesztiváljai programjainak biztosítása - fejtette ki.



Dékány Balázs, Veszprém megye megbízott rendőrfőkapitánya megerősítette, nyilvánvalóan érzékelhető, hogy a szezon kitolódik. A következő időszak a hétvégéket és az ünnepeket érinteni - mondta. Azokat az utakat ellenőrzik majd fokozottabban, ahonnan a hévégéken a legtöbb vendég érkezik a Balatonra - tette hozzá.