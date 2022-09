Válság

2100 milliárd forintnyi beruházást függesztett fel a kormány

Tízezer milliárd forintnyi fejlesztést kellett konszolidálni, a magyar állam ennek megfelelően felfüggesztett bizonyos beruházásokat, mintegy 270 ilyen döntés született, 2100 milliárd értékben – mondta Csepreghy Nándor, az építési és beruházási miniszter helyettese a Portfolio Property Investment Forum konferencián csütörtökön.



Az államtitkár szerint a felfüggesztett beruházásokat újratervezik és 2025–2026-ban a tervek szerint újraindítják. A már elindult beruházások nem állnak le, de egy 15-20 százalékos költségnövekedéssel számolni kell és azt kezelni is kell, 750 milliárd forint plusz forrás betervezésével. A feladatok megvalósítását fogja segíteni az a keretjogszabály, amit szeptember végén, október legelején tervezetten az Országgyűlés elé bocsátanak. Utóbbiról már Lázár János tárcavezető is beszélt - írta a hvg.hu.



Azt is hozzátette Csepreghy, hogy a beruházási törvény elfogadása után szeretnék az építésügy általános szabályait rendezni, az alapanyagellátási kérdések, illetve a szabályok kialakítását is beleértve. „A legfontosabb cél a törvényekkel, hogy elérjük azt a 2030-as vállalást, hogy Magyarország a legversenyképesebb legyen. Ebben kiemelten kezeljük a hazai építőipart, a szakma képviselőit, és kérünk egyben partnerséget a piactól” – mondta.



Csepreghy Nándor csütörtökön már másodszor kerül a hírekbe. Az államtitkárról kiderült, hogy nettó kétmillió forintot keres az Áder János volt köztársasági elnök által alapított Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványnál.