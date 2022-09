Jog

Változik a hazai abortusztörvény

20 éve hozták meg a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló rendeletet, most átírták. 2022.09.13 10:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A módosítás lényege, hogy az állapotos nőnek az abortusz végrehajtásához ezentúl be kell mutatnia egy olyan szülész-nőgyógyász által kiállított leletet is, amely rögzíti, hogy az állapotos nő számára az egészségügyi szolgáltató a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt egyértelműen azonosítható módon bemutatta.



Vagyis, hogy az abortálni szándékozó nő hallotta magzatja szívhangját.



A belügyminiszter rendelete már megjelent a Magyar Közlönyben, szeptember 15-én pedig hatályba is lép - írja az Atv.