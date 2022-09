Időjárás-mezőgazdaság

Meteorológiai szolgálat: növekszik a talaj nedvességtartalma

A múlt hét második felében kiadós csapadék érkezett főleg az északkeleti és délkeleti országrészbe, ami ugyan a kukoricán már nem segített, de a cukorrépának és az őszi érésű gyümölcsöknek még sokat számított, ráadásul az elvetett káposztarepcének is minden csepp esőre szüksége van - írta hétfői agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Hozzátették: az elmúlt öt nap alatt az ország jelentős részén 10 millimétert meghaladó csapadék hullott, sőt északkeleten és délkeleten nagy területen 40-50 millimétert meghaladó mennyiség esett, ugyanakkor az északnyugati országrész és a Kaposvár-Szolnok vonal széles sávja kimaradt a csapadékból.



Az augusztus 20-a után kezdődött csapadékosabb időszak hatására az elmúlt 30 nap csapadékösszege már nagy területen meghaladja a sokéves átlagot, ilyenre pedig régóta nem volt példa, azonban a 90 napos összegben még jócskán van hiány. A talajok felszín közeli rétege az ország jelentős részén nedves, sokfelé sáros, és egyre nagyobb területen jut a mélyebb rétegekbe is a nedvesség. Jelenleg az Alföld középső részén a legszárazabb a talaj. Az aszály mértéke és területi kiterjedése tovább csökkent, inkább már csak az Alföld középső részére és a Délkelet-Dunántúlra jellemző - írták.



Az elemzés szerint a napraforgót a legtöbb helyen már betakarították, bár az elmúlt esős napok ennek nem kedveztek. Nyugaton, délnyugaton, ahol a nyár első felében még aránylag kedvező volt a talajnedvesség, nem annyira rossz a helyzet, mint a keleti országrészben, ahol nagy területen egyáltalán nincs termés.



Az elmúlt napokban érkezett csapadék sok tekintetben életmentő volt, bár a napraforgónak és a kukoricánk már nem számított. A frissen elvetett repce kelését azonban lehetővé tette és a kiégett legelők is újrazöldülnek - írták.



Kifejtették: az előttünk álló héten változékony, kora őszi időre van kilátás. A keddi száraz idő után szerdán északkeleten, majd csütörtöktől a hét legvégéig már országszerte várható eső, zápor, helyenként zivatar is. Összességében a héten nagy területen várható újabb 10 millimétert meghaladó csapadékösszeg, sőt a jelenlegi számítások szerint délnyugaton ettől több is hullhat. A talaj nedvességtartalma a hét második felében újra növekszik.



Szerdán és csütörtökön a délnyugati, vasárnap már a nyugati, északnyugati szél erősödik meg nagy területen. Csütörtökig melegszik az idő, akkor 25-30 fok között várható a csúcsérték, majd a hét végére erős és napokig tartó lehűlés valószínű - írták.