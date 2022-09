Energiaválság

Orbán: Magyarországon lesz gáz, és lesz elég villany is

"Ha le akarunk ásni a gondok mélyéig, akkor mindig ugyanoda lyukadunk ki: az energia kérdéséhez. És a helyzet úgy áll, hogy Európa kifogyott az energiából" - írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.



Ami van, azt máshonnan kell idehozni, hiszen energia nélkül nem tudunk működni, még az innovációnak is az energia az alfája és az ómegája. További probléma, hogy az energia, ami Európába érkezik, drága. Ennek ellenére harcot kell vívni a fundamentalista zöldekkel és a geopolitikai játszmákba bonyolódó bürokratákkal. Meg kell őket győzni, és ez az érvelés egy valódi harc, hogy különböző energiaforrásokat – szén, atom, gáz – ne zárjunk ki a lehetségesek közül.



Most politikai okokból Európában sorban mondanak le különböző energiaforrások használatáról, és ezzel drágítjuk saját magunk életét, és nehezítjük a helyzetet a saját iparunk számára a globális versenyben. Kevés kontinens van olyan nehéz helyzetben, mint mi, de csak a mi kontinensünk nehezíti el ennyire a saját életét.



Mit tehet Magyarország ebben a helyzetben? Először is szeretném világossá tenni, hogy Magyarország, illetve a magyar kormány megteszi, amit megkövetel a haza.



Nálunk nem lesz energiahiány. Ez nem egy jóslat, ez egy ténybejelentés.



Magyarországon lesz gáz, és lesz elég villany is.