A DK a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordul a Vodafone felvásárlásának ügyében

Ez a vásárlás nemcsak a "kormányzati megszorítások miatt elszegényedő magyar családok arculcsapása", de tiltott állami finanszírozás is lehet. 2022.09.10 06:30 MTI

A Demokratikus Koalíció (DK) a Gazdasági Versenyhivatalhoz és az Európai Bizottsághoz fordul a Vodafone felvásárlásának ügyében - jelentette be a párt alelnöke.



Varju László csütörtöki, online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: ez a vásárlás nemcsak a "kormányzati megszorítások miatt elszegényedő magyar családok arculcsapása", de tiltott állami finanszírozás is lehet.



A politikus egyúttal felszólította a kormányt, hogy ha ilyen sok szabadon elkölthető pénzt talált a költségvetésben, akkor inkább vonja vissza a rezsiemelést és a "hétszeres gázárat", vagy fizesse be ezt az összeget a rezsivédelmi alapba.