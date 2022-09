Korrupció

Zárolták Völner Pál és családja vagyonát

Tízmilliós nagyságrendű kenőpénz elfogadásával gyanúsították meg Völner Pált, az Igazságügyi Minisztérium azóta lemondott államtitkárát az elmúlt évek egyik legsúlyosabb kormányzati korrupciós botrányában.



Bankszámlákat, részvényeket, ingatlanokat, autókat és céges üzletrészt is zár alá vett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala a korrupcióval meggyanúsított Völner Pál volt államtitkárnál és családjánál – értesült a 24.hu. A portál szerint a hatóság eljárása a cégközlönyben június végén megjelent végzésből derült ki, ekkor vették ugyanis zár alá a volt fideszes állami vezető fiának cégét.



A portál az ügyben ügyvédjén keresztül kereste Völner Pált, aki elismerte a vagyonzár tényét, és közölte, „történelemkönyvekben fordul elő olyan, hogy családtagokat büntettek meg, ítélet nélkül.” Azt is mondta, hogy a családjának minden vagyona igazolt, legális jövedelemből származik, ám ezt nem vizsgálták. Elmondta azt is, családja vagyonzárral érintett tagjai jogorvoslatot kértek, ahogyan ő is, mivel olyan vagyonelemekről is szó van, amelyek jóval a gyanúsításban szereplő elkövetési időszak előtt kerültek a tulajdonukba.



A volt államtitkár védője, Papp Gábor a lapnak azt mondta: felülbírálati indítvánnyal élt az intézkedéssel szemben. Álláspontja szerint az ilyen szigorú és széleskörű vagyonzár törvénytelen, mivel könnyedén ellenőrizhető, hogy Völner Pál zárolt bankszámláján milyen eredetű pénz van.



Völner Pált tavaly decemberben hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsította meg az ügyészség. Mentelmi jogát az év végén kérte ki Polt Péter legfőbb ügyész, aki beadványában azt írta, a megalapozott gyanú szerint Völner hosszú időn keresztül, rendszeresen, alkalmanként 2–5 millió forintot fogadott el Schadl Györgytől, a végrehajtói kar elnökétől, aki tavaly november óta letartóztatásban van.



Völner meggyanúsítása után azonnal lemondott. Akkor azt közölte, nem követett el bűncselekményt, államtitkári és miniszteri biztosi feladatait tisztességesen és a törvényeknek megfelelően végezte, de vállalja az ügy politikai következményeit. A politikust még decemberben gyanúsítottként hallgatták ki, miután házkutatást is tartottak nyergesújfalui otthonában.