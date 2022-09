Illegális bevándorlás

Orbán Viktor: a migránsokkal meg kell értetni, hogy itt nem jöhetnek át

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A biztonság a határainknál kezdődik, Magyarország biztonsága a határvadászokkal kezdődik - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a határvadász ezred megalakulása alkalmából tartott ünnepségen, pénteken Budapesten.



Beszédében a kormányfő az esküt tett határvadászoknak azt mondta: tiszteljük az elszántságukat, a bátorságukat és azt, hogy vállalták ezt a feladatot, megbecsüljük a szolgálatot, amelyet a haza érdekében végeznek. "Egy ország áll önök mögött" - fogalmazott.



Hangsúlyozta: legyenek bármekkorák az éppen előttünk magasodó akadályok, nem szabad feladni azt a célt, hogy Magyarország legyen Európa legbiztonságosabb országa. Ezt a célt fenyegeti a migráció, és az ebből fakadó veszélyek kivédése továbbra is elsőszámú feladat Magyarország számára - hangsúlyozta.



A miniszterelnök kifejtette: 2015 óta a határokra, törvényekre fittyet hányva milliók érkeztek illegális úton Afrikából és a Közel-Keletről Európába. Magyarország a válság kirobbanását követően úgy döntött, hogy nem enged a biztonságból, megvédi a határait és kerítést épített - idézte fel.



Közölte: a magyar határvédelmi rendszer működik, ellenáll az illegális migráció hullámainak, a rendőrök és a honvédek helytálltak, megvédték az ország biztonságát. De az élet úgy hozta, hogy az ő szolgálatukra most máshol van szükség, ezért hozták létre a magyar határvadász ezredet - tette hozzá.



Azt is mondta a határvadászoknak, hogy a jó katona nem azok ellen harcol, akik szemben állnak vele, hanem azokért, akik mögötte vannak. Ez különösen igaz a határvadászokra, "önök mögött ott van az egész ország" és "önökre hárul a feladat", hogy a migrációval szemben megvédjék a hazát - magyarázta.



Megjegyezte: több kihívással kell most egyszerre küzdeni, ilyen a háború, az energiaválság és a brüsszeli szankciók.



Közölte: a magyarok azt akarják, hogy "Magyarország magyar ország maradjon", azonban a határoknál egyre többen próbálnak meg átjutni.



Orbán Viktor szerint a migránsokkal meg kell értetni, hogy itt nem jöhetnek át, a határvadászoknak kell ezt megértetniük velük, nekik kell feltartóztatniuk és határozottan kitessékelniük őket.