Egészségügy

Nikotinmérgezést okozhat az Elf Bar az OGYÉI vizsgálata szerint

Nikotinmérgezést okozhat az Elf Bar: a legkisebb, 800 szívásra elegendő töltésű termék nikotintartalma is 3-4 doboz hagyományos cigarettának felel meg, ezért a használata könnyen nikotintúladagoláshoz vezethet - közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) pénteken az MTI-vel.



Az OGYÉI közleménye szerint a vizsgálat eredményét a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) is megerősíti.



Az intézet 25 féle Elf Bar laboratóriumi vizsgálatát végezte el, és az eredmények azt mutatják, hogy bizonyos termékeknél a nikotinmennyiség magasabb, mint a csomagoláson feltüntetett 50 mg/ml, illetve 20 mg/ml, de a legtöbb esetben meghaladja - nem ritkán több mint 20 százalékkal - a hazai jogszabályok által lehetővé tett 20 mg/ml-t.



Továbbá csekély mennyiségben ugyan, de nikotin még a nikotinmentesnek nevezett készülékekben is kimutatható. A termékekben azonosított további vegyületek többsége aromaanyag, ezek összetevői azonban nincsenek nevesítve a címkén - olvasható.



Kiemelték, az Elf Bar Magyarországon a legális ellátórendszeren belül nem kapható, aki más helyen, például interneten vásárol ilyen termékeket, az minden esetben illegális formát választ.



A magyar nyelvű használati utasítás, fogyasztói tájékoztató hiánya is veszélyt jelent, a doboz tartalmának eredetisége pedig nem garantált. Mindezeken túl a működésükhöz szükséges elemek, illetve akkumulátorok környezetszennyező veszélyes hulladéknak minősülnek - írták.



Az OGYÉI szerint a tanévkezdéssel a leginkább veszélyeztetett korosztálynál a különféle ízesítésekkel rendelhető Elf Bar népszerűségének növekedése, használatának további terjedése várható.



A kellemes ízhatás és az a tény, hogy az e-cigarettáknak a hagyományos cigarettával szemben nincsen árulkodó szaga, háromszorosára növeli a hajlandóságot a termék kipróbálására.



Kiemelten fontos, hogy a szülők és a pedagógusok felismerjék a terméket, és annak kockázatairól beszélgessenek a gyermekekkel: ezek az aromaanyagokkal kombinált, nikotintartalmú készülékek nagyban hozzájárulhatnak a fiatalok nikotinfüggőségének kialakulásához és fenntartásához, illetve egyéb akut és krónikus egészségkárosító hatásokat okozhatnak - hívták fel a figyelmet.



Az OGYÉI a honlapján összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat az e-cigarettákkal, ez a ogyei.gov.hu/elektronikus_cigaretta_attores_vagy_fabol_vaskarika címen érhető el.



A közleményben kitértek arra is, hogy az Egészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató Szolgálatnak már tavaly számos nikotinmérgezéses és e-cigarettával összefüggésbe hozható mérgezéses esetet jelentettek, idén pedig olyan mérgezéses eset is előfordult, mely kifejezetten Elf Bar termékkel volt kapcsolatos és kórházi ellátást igényelt.

A nikotinmérgezés leggyakoribb tünetei a hányinger és hányás, de fejfájás, szédülés, zavartság, szívritmuszavarok, vérnyomásemelkedés, étvágytalanság, fáradtságérzet is felléphet.



Rosszullét esetén forduljon azonnal orvoshoz, vagy ha bizonytalan, hívja a NNK-ban működő Egészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató Szolgálatot a +3680/201-199-es telefonszámon.



Bővebb tájékoztatás a 1812 hívószámon folyamatosan elérhető és díjmentesen hívható Egészségvonalon kérhető.