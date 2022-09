Közjegyző

MOKK: a magánkölcsönöket érdemes írásba foglalni

A magánkölcsönöket érdemes írásba foglalni; aki közjegyzői okiratban szerződik, probléma esetén is pereskedés nélkül hozzájuthat kölcsönadott pénzéhez - figyelmeztetett a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.



Nehéz gazdasági helyzetben a banki hitelek drágulása miatt gyakoribbá válnak a magánkölcsönök. Sokan szóbeli megállapodásra hiteleznek, akár milliókat, ám, ha váratlan helyzet adódik, például az adós meghal, s az örökösök nem tudnak a kölcsönről, akkor a hitelező bizonyíték nélkül kisebb eséllyel juthat pénzéhez. Felmérések szerint a magánkölcsönök majdnem felét nem, vagy csak részben fizetik vissza.



Bárki kér kölcsön, érdemes írásban szerződést kötni, és nagyobb összeg esetén hasznos jogász - közjegyző vagy ügyvéd - előtt szerződni. Ha közjegyző készíti a dokumentumot, az közjegyzői okiratnak minősül, és ha határidőre nem fizet az adós, a hitelezőnek nem kell bírósághoz fordulnia, rögtön végrehajtást kezdeményezhet. Az ilyen kölcsönszerződés ugyanakkor az adóst is védi, mert nem követelhetnek tőle többet vagy korábban, mint amennyiben és ahogyan megállapodtak.



Nemcsak a hitelezőt, hanem az adós is védi a közjegyzői közreműködés. Ha a kölcsönadó az adós helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt kötött ki, akkor a kölcsönszerződés semmis. Ha a közjegyző úgy látja, hogy a megállapodásban feltűnően aránytalan a kamat, ami hátrányos helyzetbe hozza az adóst, akkor megtagadja a közreműködést a szerződéskötésben.



A közjegyző által készített szerződés mellett úgy is egyszerűen hozzájuthat pénzéhez a kölcsönadó, ha a kölcsönnyújtás feltételéül szabja, hogy az adós tegyen egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot közjegyző előtt, amelyben elismeri tartozását, kötelezettséget vállal annak visszafizetésére. Az ilyen nyilatkozat ugyanúgy közvetlenül végrehajtható, mint a kétoldalú szerződés. Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot akár kölcsönadás után is lehet tenni.



Csak egyszeri magánkölcsönnél lehet kamatot kikötni, ha azonban a kölcsönadó rendszeresen és többeknek kölcsönöz, akkor az üzletszerű tevékenységnek minősül, amely kizárólag hatósági engedéllyel végezhető - ismertette a MOKK.