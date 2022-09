Koronavírus-járvány/háború

Szijjártó: Magyarország 41 ezer Pfizer vakcinával segíti Kárpátalját

Magyarország 41 ezer adag koronavírus elleni Pfizer vakcinát szállított le Kárpátaljára, hogy ezzel is enyhítse a terheket a háború sújtotta Ukrajnában - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.



A tárcavezető a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről bejelentkezve hangsúlyozta, hogy Kárpátalja hármas nyomás alatt áll, mivel a fegyveres konfliktus miatt belső menekültek ezreit-tízezreit fogadták be, adott esetben látják el a sebesülteket, illetve a világjárvány sem enged a szorításából, még ha erről most kevesebb szó is esik.



"Annak érdekében, hogy enyhítsünk kicsit ezeken a terheken és segítséget nyújtsunk, 41 ezer Pfizer-vakcina indult útnak a hajnali órákban innen Budapestről és érkezik meg ezekben a percekben Ungvárra" - közölte délelőtt a miniszter.



Szijjártó Péter leszögezte: "Magyarország továbbra is a békében érdekelt. Szomszédos országként nyilvánvalóan minket a háború következményei mind gazdasági, mind energiaellátási, mind biztonsági, mind humanitárius szempontból sokkal súlyosabban érintenek, mint a kontinens többi részét."



"De reméljük, hogy Európa egésze egy idő után csak be fogja látni, hogy a háborút eszkaláló, a háború elhúzódásával járó intézkedések helyett végre a békére kellene koncentrálni. Mi így teszünk, és most újabb segítséget nyújtunk Kárpátaljának" - fogalmazott.



A tájékoztatás szerint a miniszter most Argentínába utazik, ahol gazdasági és külpolitikai tárgyalásokon vesz részt, onnan Peruba látogat a kétoldalú együttműködés fejlesztése érdekében, majd péntek reggel visszatér az európai uniós energiaügyi tanács rendkívüli brüsszeli ülésére.