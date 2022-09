Adóügyek

Az extraprofitadó miatt jelentősen csökkent a K&H Bank nyeresége

A K&H Bank 9,7 milliárd forint adózás utáni nyereséget ért el 2022 első félévében, 74 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbi 37,4 milliárdnál, a profitot egyszeri tételek, köztük a banki extraprofitadó jelentősen csökkentette - közölte Guy Libot, a csoport vezérigazgatója online sajtótájékoztatón hétfőn.



Elmondta, hogy a válság hatásainak enyhítéséhez a K&H Bank és Biztosító 45 milliárd forinttal járultak hozzá. A pénzintézet rendkívüli tételek - extraprofitadó, Sberbank ügyfelek kártalanítása, kamatstop rendelet - nélküli eredménye 36 milliárd forinttal, 46,2 milliárd forintra nőtt volna az első fél évben. A növekedés motorja a hitelezés, a betétek és a tranzakciós volumenek voltak a vezérigazgató szerint.



Az egyszeri tételek között az új extraprofitadóból 26 milliárd forint a bankot, 3 milliárd forint a biztosítótársaságot terhelte, ezen túl a Sberbank Magyarország miatti extra OBA-befizetés 8,9 milliárd forint volt, a változó kamatozású jelzáloghitelek kamatstopja 7,3 milliárd forint költséget jelentett.



A K&H teljes hitelállománya 17 százalékkal 2291 milliárd forintra nőtt, az új (lakossági és vállalati) hitelfolyósítás összege elérte a 325 milliárd forintot az első fél évben, a betétállomány 14 százalékkal 3659 milliárd forintra nőtt éves szinten.



Gombás Attila, pénzügyi vezérigazgató-helyettes közölte: jelentősen nőtt az ügyfelek száma, 800 ezer lakossági ügyfelük van, számuk 40 ezerrel nőtt hat hónap alatt. A vállalati hitelportfólió 20 százalékkal, a lakossági pedig 13 százalékkal bővült.



Az MNB zöld lakáshitel programban 11,9 százalékos piaci részt értek el, az átlagos hitelösszeg 33,4 millió forint. Jelentős érdeklődést tapasztaltak a használt ingatlanokra is igényelhető K&H zöld lakáshitel iránt - ismertette.



A nettó kamatbevétel tájékoztatása szerint 40 százalékkal 71,1 milliárd forintra nőtt, a nettó díjbevétel 15 százalékkal 37,6 milliárd forintra bővült.

A vállalati oldalon az államilag támogatott hitelprogramokban való erőteljes részvételt a kkv-ék erős kereslete táplálja. A Széchenyi Beruházási Hitel MAX augusztusban indult, a K&H Széchenyi Kártya GO hitelek szerződött volumene pedig az első fél év végére elérte a 70 milliárd forintot, 10 százalékos piaci részesedéssel. A lakossági oldalon az új babaváró hitelek kihelyezése 2022 első 6 hónapjában elérte a 30,9 milliárd forintot 13,8 százalékos piaci részesedés mellett (a 2021 első félévében mért 11,5 százalék után). A befektetéseknél a nettó bevétel jelentősen, 17,5 százalékkal 46,3 milliárd forintra nőtt, de a kezelt vagyon a piaci hatások miatt 7 százalékkal 7868 milliárd forintra csökkent. A rövid lejáratú állampapír-alapok és a különböző tematikus részvényalapok voltak a legnépszerűbbek - mondta Gombás Attila.



Nik Vincke, a K&H Biztosító vezérigazgatója arról számolt be, hogy a féléves nettó eredmény a szektorra kivetett különadó miatt 0,03 milliárd forint veszteség lett. A nem életbiztosítási díjbevétel elérte a 30,9 milliárd forintot a KGFB-nek és a dinamikusan növekvő casco, lakásbiztosítási és kkv üzletágaknak köszönhetően. Az életbiztosítási terület erős üzleti teljesítményt mutatott a rendszeres díjfizetésű, befektetéshez kötött (unit-linked) üzletág 25 százalékos éves bővülésével, és a rendszeres díjfizetésű kockázati életbiztosítási termékek 10 százalékos éves növekedésével.



Németh Balázs, a csoport innovációs vezetője hangsúlyozta: a K&H-nak 610 ezer digitálisan aktív ügyfele van (10 százalékos növekedés után), az ügyfelek 85 százaléka használja az elektronikus csatornákat, 486 ezren pedig aktív mobilbank-használók. A tranzakciók száma és a digitális kártyás fizetések összege közel négyszeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest.



A mobilfizetési megoldásokon keresztül lebonyolított tranzakciók értéke - a mobiltelefonokat és az okoseszközöket is beleértve - 2022 első félévében elérte a 18 milliárd forintot, ami 201 százalékos növekedés éves szinten. A számlanyitások 60 százaléka digitálisan történik, és a személyi kölcsönigénylések 58 százaléka szintén digitális csatornákon keresztül valósul meg, ez 6,3 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest - tette hozzá.



A K&H Bank az ország egyik vezető és országosan 3700 munkatársat foglalkoztató pénzintézete országszerte 197 lakossági ügyfélpontot működtet, és csoportszinten mintegy 1,5 millió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 2900 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport 2300 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet.