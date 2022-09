Rendőrség

ORFK: már több mint 1500-an jelentkeztek határvadásznak

Már több mint 1500-an jelentkeztek a rendőrség határvadász ezredébe, közülük pedig már több mint ötszázan szerződést is kötöttek a rendőrséggel, és megkezdődött négyhetes képzésük - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn a police.hu oldalon.



Azt írták: megállás nélkül érkeznek az újabb jelentkezések és zajlanak az alkalmassági szűrések.



Hozzátették: a Készenléti Rendőrség új határvadász ezredébe jelentkezők száma meghaladta az 1500-at. Közülük több mint ötszázan már szerződést kötöttek a rendőrséggel, nekik meg is kezdődött a négyhetes képzésük.



A 180 tanórás - négy tananyagegységből álló - tréningek Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folyamatosan zajlanak. A felkészítés során a határvadászok rendészeti, jogi, lövészeti és intézkedéstaktikai, valamint határőrizeti és határforgalom-ellenőrzési ismereteket sajátítanak el, hogy aztán a későbbiekben esküjükhöz híven tudják végrehajtani az államhatár őrzésére és az illegális migráció megakadályozására irányuló feladataikat - írta az ORFK.



A rendőrség továbbra is várja a jelentkezéseket a határvadász ezredbe.