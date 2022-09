Ukrajnai háború

Információs iroda nyílt Budapest belvárosában a menekültek segítésére

A főváros eddig is és ezután is kiveszi részét az ukrajnai háború elől menekülők megsegítéséből - mondta a főpolgármester hétfőn Budapesten.



Karácsony Gergely a belvárosi Bárczy István utca 1-3. szám alatti Budapest Helps információs és közösségi központ megnyitásán kifejtette: az ukrajnai háború mindenkit új helyzet elé állított, és mindent meg kell tenni azért, hogy a lehető legtöbb segítséget nyújtsák a krízis elől menekülőknek.



Jelezte, hogy a főváros a kezdetektől kiveszi a részét a menekültek segítéséből, szállással, étkezés biztosításával, információ adásával.



Úgy folytatta, szembesülni kell azzal a kihívással, hogy - a nemzetközi szervezetek becslése szerint - sokkal több ukrajnai menekült tartózkodik Budapesten, mint amennyit "hivatalosan látunk" az intézményeiken keresztül.



Ez a központ eligazodást nyújt az itt tartózkodó menekülteknek - mondta, egyben megköszönte a nemzetközi partnerszervezetek szakmai segítségét.



"Budapest befogadó város, a béke és a szolidaritás szigete egy borzasztó világban, és szeretnénk megmutatni, hogy a főváros helytáll a nehéz helyzetben lévők segítésében" - tette hozzá Karácsony Gergely.



Muriel Tschopp, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) regionális operatív vezetője arról beszélt, hogy ez a központ az UNHCR és a fővárosi önkormányzat együttműködésében jött létre.



Az ukrajnai háború kétszáz napja tart, és eddig 13 millió embernek kellett elmenekülnie otthonából. Közülük hétmillióan belső menekültnek számítanak, hatmillióan pedig el is hagyták Ukrajnát - mondta.



Sok embernek van szüksége segítségre, a gyerekeknek iskolába kell járniuk, a felnőtteknek szállást és munkát kell keresniük. Ez a központ ebben nyújt segítséget - ismertette.



Muriel Tschopp hozzátette: a központ szeretne egyfajta hídszerepet is betölteni az ukránok és a magyarok között.



A szakember ugyanakkor azt is mondta: bízik abban, hogy erre a központra nem lesz sokáig szükség, és a háború után mindenki hazatérhet Ukrajnába.



Bagaméri Dániel, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) Magyarország vezetője arról beszélt, hogy a humanitárius krízishelyzet nemcsak a számokban jelenik meg, hanem a menekülők összetételében is, hiszen nagyon sok nő és gyerek, idős vagy mozgáskorlátozott ember hagyta el hazáját.



A humanitárius szükségletek nagy része a helyi önkormányzatokra hárul, ahol Budapest szerepe nagy, hiszen a felmérésekből látszik, hogy Európában Budapest a harmadik leggyakoribb úti cél - Prága és Varsó után - a menekülteknek - mondta.



Beszámolt arról, hogy az együttműködés keretében egyrészt a lakhatásban tudnak segítséget nyújtani: eddig saját, illetve partnereik szállásain, továbbá egy szálláshely-közvetítő cég közreműködésével 30 ezer éjszakára adtak szálláshelyet a menekülteknek Budapesten.

Segítségnyújtásuk másik markáns területe a menekültek ellátása naprakész információval. Leggyakrabban az oktatás, a legális munkavállalás és tartózkodás feltételeiről érdeklődnek - mondta Bagaméri Dániel.



A Budapest Helps információs és közösségi központ hétfőtől-szombatig, reggel 8 és 20 óra között, igény szerint 21 óráig lesz nyitva.