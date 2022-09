Szerencsejáték

Folyamatos játék funkciót vezet be a Szerencsejáték Zrt.

Új funkcióval bővíti kínálatát játékosai számára a Szerencsejáték Zrt. A nemzeti lottótársaság - a nemzetközi trendeket követve - online szolgáltatási kínálatában az eddigi egy-, valamint öthetes játékba küldés mellett elérhetővé tette az úgynevezett folyamatos játékot is.



A társaság hétfői közleménye szerint az online felületen az Ötös-, a Hatos- és a Skandináv lottó, a Luxor, az Eurojackpot és az ezekhez kapcsolódó Joker játék a feltöltött keret erejéig, határozatlan ideig folyamatos lehet. Ezzel - amellett, hogy praktikus - biztosítható az is, hogy a játékosok ne maradjanak le egy-egy sorsolásról.



A Szerencsejáték Zrt. által végzett kutatásra hivatkozva a közleményben azt írták, a legkedveltebb márkának számító Ötöslottó játékosai közül 10-ből 4 többnyire ugyanazokkal a számokkal játszik, a hetente lottózók esetében pedig még nagyobb az arány, a játékosok csaknem fele teszi ezt. A felmérés szerint a szintén népszerű Hatoslottó esetében a válaszadók több mint negyede választja ezt a taktikát, és a Skandináv lottót preferálók körében is a nyilatkozók közel harmada, ugyanazokat a kedvenc számokat ikszeli hétről hétre.



A mostani újítás nekik is kedvez, hiszen a Szerencsejáték Zrt. a folyamatos játék bevezetésével biztosítani tudja az online tippelők számára, hogy kedvenc számaik minden egymást követő sorsoláson automatikusan részt vehessenek, a játékos belső egyenlegén lévő összeg erejéig, vagy amíg a játékos meg nem szünteti a játékot.



A folyamatos játékmód amellett, hogy kényelmes, praktikus, biztosítja azt is, hogy a szolgáltatást igénybe vevők ne maradjanak le a beküldési határidőről. A játékosok ugyanis automatikus értesítést kapnak emailben a sorsoláshoz tartozó fogadási határidő vége előtt 48 órával, amennyiben a játékba küldés valamilyen okból nem valósulhat meg.