Nagy változás

Átnevezik az RTL Klubot, új logót is kap a csatorna

Sajtótájékoztatót tartott Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója, ahol elmondta, hogy arculatot, logót, sőt nevet is vált az egyik legnépszerűbb magyar csatorna. A vezérigazgató elmondta, hogy kikerül a "Klub" szó a tévécsatorna nevéből, októbertől már csak RTL-nek fogják hívni.



Az arculatról csak annyit mondtak, hogy az "változatos, színes arculat lesz, amely megegyezik az anyavállalatéval, és itt, Magyarországon veszik át elsőként, valamelyest a régióhoz szabva."



A logó is változatosabb lesz, színhasználatban nemcsak egy, hanem számtalan, attól függően, hogy épp milyen tartalomtípusról van szó.A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy az RTL 25 éve a magyar kereskedelmi televíziózás 25 éve is, aminek most új időszámítását akarják elkezdeni - írja a 24.hu.