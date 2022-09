Önkormányzat

Menstruációs szabadnapot vezetnek be Terézvárosban

2022.09.01

A javaslatot Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere nyújtotta be, a testület pedig el is fogadta.



"A fájdalmas menstruáció nem gyengeség. Nem lehet stigmatizálni. Nem lehet elvárni, hogy "dobj be két algoflexet meg nospát, szorítsd össze a fogadat, és végezd a munkádat". Nem lehet hatékony munkavégzést várni attól, aki akár a katedra mögött állva, a számítógépnél ülve vagy a gyártósor mellett fájdalomtól szenved. Márpedig jelenleg a jogalkotás nem vesz tudomást ezekről a nőkről" - fogalmaz Soproni.



Posztjában kiemelte, hogy kutatások alapján a fiatal nők 60-90 százaléka szenved a dysmenorrheától, azaz a fájdalmas menstruációtól.



"Az a politikus, aki a társadalom ekkora hányadának, nők százezreinek problémájával nem foglalkozik, nem méltó arra, hogy bárkit is képviseljen. Az állam minden szintjének kötelessége foglalkozni a jelenséggel" - jelenti ki.



Emellett az Alaptörvényben rögzített felterjesztési joggal élve a foglalkoztatáspolitikáért felelős Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez fordulnak, hogy indítson jogalkotási folyamatot, melynek végén az Országgyűlés törvénybe iktathatja a menstruációs szabadságot - írja bejegyzésében Soproni Tamás.