Európa Tanács: a magyar hatóságoknak tartózkodniuk kell a menedékkérők és migránsok önkényes kitoloncolásától

A magyar hatóságok megsértették két menedékkérő emberi jogait azáltal, hogy anélkül toloncolták vissza őket Szerbiába, hogy megvizsgálták volna annak kockázatait.

A magyar hatóságoknak tartózkodniuk kell a menedékkérők és migránsok önkényes visszatoloncolásától Szerbiába, továbbá biztosítaniuk kell számukra a tisztességes és hatékony menekültügyi eljáráshoz való hozzáférést - hangsúlyozta Dunja Mijatovic, az Európa Tanács emberi jogi biztosa szerdai sajtóközleményében.



Mijatovic a strasbourgi szervezet miniszteri tanácsához intézett beadványt az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2019 novemberében hozott, Magyarországgal kapcsolatos ítéletének végrehajtásáról. A bírói testület döntése szerint a magyar hatóságok megsértették két menedékkérő emberi jogait azáltal, hogy anélkül toloncolták vissza őket Szerbiába, hogy megvizsgálták volna annak kockázatait.



Az ET biztosa beadványában megjegyzi: "a menedékjoghoz és a nemzetközi védelemhez való hozzáférés Magyarországon gyakorlatilag lehetetlenné vált a kormány 2015 óta hozott intézkedései miatt."



"Emellett jelentősen megnőtt a Szerbiába történő önkényes kitoloncolások száma, 2022-ben több mint 75 ezer esetet regisztráltak" - hívta fel a figyelmet Dunja Mijatovic, hozzátéve, hogy a kitoloncolásokkal kapcsolatban továbbra is rendszeresek a rossz bánásmódról és az erő aránytalan alkalmazásáról szóló állítások.



A biztos úgy véli, a magyarországi menekültügyi és kitoloncolási eljárásokkal kapcsolatos jogszabályokat és gyakorlatokat továbbra is a nemzetközi egyezmények szerinti biztosítékok hiánya jellemzi.



Véleménye szerint a magyar hatóságoknak messzemenő intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy a menekültügyi rendszert összhangba hozzák az ország nemzetközi emberi jogi és menekültvédelmi kötelezettségeivel. "Ez magában foglalja a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás létrehozását, és az önkényes kitoloncolástól való tartózkodást" - tette hozzá az Európa Tanács emberi jogi biztosa.