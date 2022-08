Társadalom

Csaknem 2700 gyerek és család nyaralhatott idén az Egyszülős Központ segítségével

A szervezet az iskolakezdést is segíti, támogatói felajánlásból húsz budapesti és vidéki egyszülős családnak egyenként 15 ezer forint értékben nyújtanak támogatást. 2022.08.31 22:30 MTI

Az Egyszülős Központ idén nyáron saját forrásból és támogatói felajánlásokból majdnem 2700 egyszülős gyermeknek és családnak szervezett nyaralást - közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a 2018 óta működő Egyszülős Központ Budapesten napközis tábort szervezett, hat hét alatt 150 gyereknek biztosítottak jelképes összegért gyerekfelügyeletet és izgalmas programokat.



Emellett a Balaton-part több pontján - szintén jelképes összegért - nyaralhatott 1500 egyszülős család. Hétvégente a Családi Erzsébet-táborok programsorozat keretében Zánkán láttak vendégül ezer családot, az ottalvós, egész hetes Erzsébet-táborba pedig száz egyszülős családban nevelkedő gyermeket jelentkeztethetett a központ - tették hozzá.



A 8-15 év közötti zenét szerető és zenét tanuló egyszülős gyermekek - Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművész vezetésével - zenei táborban vettek részt a ZeneVarázslat programnak köszönhetően a Baranya megyei Alsómocsoládon.



Idén először több fesztiválon is megjelent az Egyszülős Központ: Kapolcson, a Bondoró Fesztiválon és a Művészetek Völgyében, valamint az Ördögkatlan Fesztiválon - fűzték hozzá.



Kitértek arra is, hogy a szervezet az iskolakezdést is segíti, támogatói felajánlásból húsz budapesti és vidéki egyszülős családnak egyenként 15 ezer forint értékben nyújtanak támogatást.



A budapesti Egyszülős Központ annak a több mint 300 ezer családnak szeretne gyakorlati segítséget és közösséget nyújtani, amelyből hiányzik az egyik szülő. Az elmúlt több mint három évben a központ több mint 70 féle szolgáltatásával mintegy 26 ezer egyszülős családot ért el, táboraikban pedig tízezren nyaraltak - olvasható a közleményben.