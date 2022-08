Koronavírus-járvány

Rusvai Miklós: hiba volt Sinopharmmal oltani az időseket

Az oltások kezdetén vakcinaínség volt, azóta már kiderült, hogy a Sinopharm kevésbé immunogén az időseknél. 2022.08.30 07:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rusvai Miklós a Blikknek beszélt a Sinopharm vakcina hatékonyságával kapcsolatban felmerült problémákról. Bár arra a kérdésre, hogy hiba volt-e az időseknek kínai oltóanyagot adni a koronavírus ellen, igennel felelt, hozzátette: ez volt az első Covid-19 elleni vakcina, amely hazánkba nagy mennyiségben érkezett, ezért őket mint veszélyeztetett csoportba tartozókat is ezzel oltották be.



Azóta már kiderült, hogy pont náluk a koronavírus ellen kevésbé immunogén hatású az oltóanyag, ezért is próbálták elérni, hogy ők mielőbb adassák be maguknak a harmadik dózist másból.



"Ameddig pedig erre nem volt lehetőség, azt ajánlottuk, hogy a román határ túloldalán felállított oltópontokon adassanak be Pfizert maguknak, akik itthon Sinopharmot kaptak. Az uniós állampolgárok ugyanis jogosultak voltak ott vakcináztatni magukat" - fogalmazott a lapnak a víruskutató, aki azt is elárulta: akinek volt módja, segített ennek leszervezésében annak idején. Ugyanakkor azt is kifejtette: aki Sinopharmot kapott, annak sem kell úgy vennie, mintha azok az adagok az oltási sorban nem számítanának.



"Az immunrendszer az első két oltásra, a Sinopharmra is visszaemlékszik, ezért a harmadik oltás sokkal erőteljesebb immunitást eredményez, ha váltás történik, és mondjuk harmadikként Pfizert kap" - ismertette, majd hozzáfűzte, a negyedik oltás pedig végképp elsimítja a különbségeket. "Aki nagyon kellemetlen mellékhatást tapasztalt mondjuk a Pfizer vagy a Moderna után, az adasson magának Sinopharmot, mert emlékeztetőnek az is jó, és mellékhatások azután jelentkeznek legkevésbé" - részletezte Rusvai Miklós.

A víruskutató elmondta: a variánsok tekintetében inkább az oltás beadásának ideje számít, mintsem annak típusa. "A Sinopharmmal oltottak, ha legalább egy más típusú oltást is kaptak, akkor ugyanúgy többé-kevésbé védettnek érezhetik magukat. Teljes védelem persze soha nincs, a biológia nem ismer 100 százalékot, mindig vannak kivételek" - nyilatkozta a lapnak.



Arról is beszélt, hogy ugyan ősszel, a hűvösebb idő beköszöntekor lehet számítani arra, hogy a koronavírus új erőre kap, egyelőre nincs kilátásban az omikronnál veszélyesebb variáns megjelenése. "Sok fertőzött lesz, de a Covid influenzaszerű megbetegedéssé enyhült, vagyis az egészségügyre nem nehezedik majd fokozott terhelés. Kevesen kerülnek lélegeztetőgépre, és szerencsére egyre kevesebben halnak majd meg a Covid miatt" - mondta a professzor, aki ezért is úgy véli, hogy a harmadik oltást erre készülve jobb mielőtt beadatni, hacsak időközben át nem esett az illető a fertőzésen. Rusvai Miklós a negyedik oltás előtt állóknak azt tanácsolja, hogy várjanak kicsit, mert hamarosan hozzánk is megérkezik a most domináns variáns ellen hatékonyabb "omikron-vakcina".