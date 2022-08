Közoktatás

Maruzsa: a kormány mindent megtesz azért, hogy zavartalan legyen az oktatás az új tanévben

Az államtitkár szólt arról is, hogy erősíteni kell a református pedagógusképzést, és az állami iskolákban is vonzóvá kell tenni a hitoktatást. 2022.08.28 05:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormány mindent megtesz azért, hogy hagyományos órarendben, a szokott módon felfűtött iskolákban, zavartalanul folyjon az oktatás az új tanévben - mondta a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára az országos református tanévnyitón szombaton Hódmezővásárhelyen.



Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, a tanulóknak az iskolában, a tanároknak a katedrán, a szülőknek a munkahelyükön van a helyük. Ettől is függ, hogy megerősödve kerül-e ki az ország a még el nem múlt járványidőszakból, a háborús veszélyhelyzetből és az energiaválságból - tette hozzá.



Az államtitkár szólt arról is, hogy erősíteni kell a református pedagógusképzést, és az állami iskolákban is vonzóvá kell tenni a hitoktatást.



Maruzsa Zoltán azt mondta, nehéz két éven van túl a köznevelés, olyan működési modelleket és módszereket kellett néhány nap alatt kidolgozni, amelyek korábban ismeretlenek voltak. "De a magyar köznevelés jól állta a sarat" - jegyezte meg.



Kifejtette, a legutóbbi kompetenciamérés eredménye a 10. és a 8. osztályos diákok esetében nem mutatott különbséget az elmúlt öt év átlageredményéhez képest, a 6. osztályosoké pedig mindössze 1 százalékkal csökkent.



Az idei érettségi az elmúlt 15 év legjobb átlageredményét hozta, pedig akik most tettek vizsgát, azok összesen 9 hónapot digitális tanrendben tanultak - hangsúlyozta, hozzátéve, az ez évi Nemzetközi Diákolimpián pedig annyi érmet szereztek magyar tanulók, mint korábban soha.



Az államtitkár kiemelte, az oktatás célja nemcsak a test és a szellem ápolása, hanem a lélek fejlesztése is, ez utóbbiban az egyházi oktatási intézmények véleménye szerint jobban teljesítenek.



Bruckner László, a Református Oktatási Szolgálat főigazgatója úgy fogalmazott, a református oktatási intézmények többlete nem a vallásban és nem a templomokban van. "Bennünk munkálkodik a hit" - mondta.



Hódmezővásárhelyen idén ünneplik a református köznevelés fennállásának tricentenáriumát Bethlen300 - Iskola a hazában címmel.



Az országos tanévnyitó zászlós felvonulással kezdődött, amelyen több száz református oktatási intézmény képviselője vett részt. A menetet az MH. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar vezette fel.



Az ünnepi istentiszteletet Fekete Károly, a Tiszántúli Egyházkerület püspöke mutatta be.



A rendezvényen átadták a Makkai Sándorról és Imre Sándorról elnevezett református köznevelési díjakat.