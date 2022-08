Augusztus 20.

Digitális térképpel is segíti a tűzijátékra látogatókat az Országos Mentőszolgálat - közölte a szervezet kommunikációs vezetője pénteken az MTI-vel.



Győrfi Pál közleményében azt írta: az augusztus 27-i "Tűz és fények játéka" műsoron látványos és monumentális drón show, ünnepi fényfestés lesz, ahol a mentők a Duna két partján nézők tömegeinek biztonságáról gondoskodnak úgy, hogy közben az életmentő alaptevékenység a főváros és az ország egyéb területein is folyamatos és zavartalan maradjon.



A mentőegységek a terület gondosan kiválasztott pontjaira települnek, összesen 43 helyszínen, helyzetüket pedig a mentők által külön erre a célra készített digitális térképen bárki pillanatok alatt megkeresheti - írta.



A térkép a mentőszolgálat weboldalán - www.mentok.hu/tuzijatek - és a több mint félmillió felhasználó okostelefonján működő, mindenki által letölthető ÉletMentő applikáción keresztül (információ-chatbot-tűzijáték) is elérhető.