Vatikán

Novák Katalin: Ferenc pápát meglepték a magyar családpolitika eredményei

Fotó: MTI/Sándor-palota

Ferenc pápát meglepték a magyar családpolitika eredményei, hogy megduplázódott a házasságkötések és felére csökkent az abortuszok száma - mondta el a vatikáni rádió magyar nyelvű adásában a köztársasági elnök.



Novák Katalin beszámolt arról, hogy csütörtökön magánaudiencián fogadta a katolikus egyházfő, akivel több mint negyven percen keresztül négyszemközt beszéltek spanyol nyelven. A Szentatya ezt nagyra értékelte és "őszinte hangot" ütöttek meg egymással.



Ismertetése szerint a pápával beszéltek a hagyományos családok segítéséről, valamint arról, hogy a fiatalok milyen gyakran találkoznak azzal a káros megközelítéssel, amely szerint a gyermek teher, nyűg, ökológiai lábnyoma miatt veszélyt jelent a Föld fennmaradására és a szakmai kiteljesedés útjába áll.



Novák Katalin személyes küldetésének nevezte, hogy elmondja a fiatal nőknek: nem érdemes lemondani a gyermekvállalásról csak azért, mert valaki szereti a munkáját, szeretne a hivatásában kiteljesedni.



"Szeretnénk elérni, hogy Magyarországon anyagi ok ne legyen akadálya a családalapításnak vagy egy újabb gyermek vállalásának" - hangoztatta a családokat segítő intézkedéseket is sorolva Novák Katalin a rádióműsorban.



Az államfő szavai szerint Ferenc pápa nagyon meglepődött a magyar családpolitika eredményein, hogy megduplázódott a házasságkötések száma és felére csökkent az abortuszok aránya, majd szomorúan fogalmazta meg azt a megállapítását, hogy a házasság mennyire kiment a divatból Európa-szerte és a fejlett világ jelentős részében.



"Magyarországon az embereknek fontos a család, és ezt kell csak felkarolnunk, ezt kell segítenünk, ahol akadályt látunk, ott segíteni azt lebontani" - hangsúlyozta, majd kiemelte, hogy vissza kell utasítani a hagyományos családok felbomlasztását célul kitűző káros ideológiát.



Az államfő elmondta, hogy a találkozón az ukrajnai háború kapcsán szóba került a női vezetők szerepe a konfliktushelyzetek békés rendezésében. Mint hozzátette, abban kérte Ferenc pápa segítségét, hogy miként tudna eredményesen fellépni a béke érdekében, ugyanis közös érdek mielőbbi béke. "Megerősítést éreztem a szavaiban" - fogalmazott.



Novák Katalin szólt arról is, hogy háromgyermekes anyaként "mélységesen át tudja érezni" azoknak a kárpátaljai, ukrajnai és oroszországi anyáknak a helyzetét, akiknek a háború miatt kell elbúcsúzniuk férjeiktől, gyermekeiktől.



Novák Katalin közölte azt is, hogy személyesen adott át meghívólevelet Ferenc pápának és a tavalyi, a Budapesten rendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson tett vizitjéhez képest egy hosszabb látogatásra invitálta a Szentatyát, aki megerősítette abbéli szándékát, hogy Magyarországra jöjjön. Abban bíznak, hogy a látogatás a jövő év első felében megvalósulhat - tette hozzá Novák Katalin a vatikáni rádió csütörtök esti magyar nyelvű adásában.