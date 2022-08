Ünnep

Zajlanak a fővárosi tűzijáték előkészületei

Zajlanak a most szombatra halasztott Szent István-napi fővárosi tűzijáték előkészületei.



A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: a szombaton 21 órakor kezdődő tűz- és fényjáték során uszályokról, bárkákról és két budapesti hídról mintegy 40 ezer pirotechnikai effektet - köztük római gyertyákat, üstökösöket, tűzmozsarakat és tűzijátékbombákat - lőnek majd fel.



"Az ünnepi látványosság a tavalyi évhez hasonlóan idén is nagyszabású fény- és drónshow-val egészül ki" - emelték ki.



Az idei tűzijátékot mintegy 4,5 kilométer hosszan lehet majd megtekinteni a Duna jobb és bal partjáról.



A tűzijáték bombáit 74 helyszínről, mintegy 230 pontról lövik fel. Az effektek 7 folyami bárkáról indulnak majd, köztük 65 gyöngysorszerűen kifeszített pontonról sok ezer arany és ezüst csóvát húzó üstökös "repül majd az égre" szombat este - ismertették.



A látványba az idén az Erzsébet hidat és a Szabadság hidat is bevonták - fogalmaztak, hozzátéve: a hidakról a tűzvirágok mellett néhány, a történelmi műsor tartalmához igazodó nemzeti szimbólum kilövésére nyílik lehetőség.



Az MTÜ közleménye szerint a látványosságokat 19.30-tól a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa három Gripen repülőgépének köteléke kezdi majd meg. A vadászgépek kétszer húznak át a Parlament előtt a Duna felett, délről északi irányba repülve. Az első áthúzás során nemzeti színű füstöt húznak, majd pár perccel később, visszatérve, a Parlament előtt meredek emelkedést hajtanak végre utánégető alkalmazásával.



"Nézzük meg együtt a tűz- és fényjátékot nemzetünk fővárosában, Budapesten, és ünnepeljük meg, hogy összetartozunk!" - fogalmazott az MTÜ.



További információk találhatók a programsorozat applikációján és honlapján, a szentistvannap.hu oldalon - emelték ki.