Állatos élményprogramok, ismeretterjesztő előadások az Állatkertek Éjszakáján a fővárosban

Állatos élményprogramokkal, ismeretterjesztő és színházi előadásokkal, fényfestéssel és több más érdekességgel várja látogatóit a Fővárosi Állat- és Növénykert augusztus 26-án, pénteken este 7 órától éjfélig a XI. Állatkertek Éjszakája alkalmából.



Az állatos élményprogramok között lesz esti fóka show, cápatréning a Cápasuli lakói közé merülő búvárokkal, elefánttréning, látványetetés a perzsa leopárdoknál, kígyósimogatás, patások találkozója, állatviselkedési bemutató, illetve bemutató a denevérek táplálkozásáról - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.



Két helyszínen ismeretterjesztő előadásokat tartanak, többek között a cápák világáról vagy az állati szuperérzékeről, de lesz csillagászati előadás és kvízjáték is. A Főkapu téri színpadon a Pesti Magyar Színház Kalandokon át című műsora lesz látható, amelyet zsonglőrbemutató, fénycirkusz és akrobatikus LED-show követ.



A Varázshegyben a hatlábúak birodalmával és a királypitonnal lehet ismerkedni, a Piknik parkban bátorságpróba és szelfibox, a Pálmaház teraszán családi öko-hangszerkészítés várja az érdeklődőket. Lesz kreatív kézműveskedés, arcfestés, csillámfestés és szimulátor is. Működni fognak a vurstli zóna játékai, köztük a már több mint száztíz éves Schäftner-körhinta. A tevék szomszédságában pedig a tűzoltók szerbemutatója egészíti ki a programkínálatot.



A kert több helyszínén az állatházakra és a fák lombkoronájára vetített látványos fényfestéssel teremtenek különleges hangulatot.



A közlemény kitér arra is, hogy alkalmazkodva az állatok igényeihez, nem mindegyik állatház lesz nyitva, a kültéri bemutatóhelyek mellett a Pálmaház, az Akvárium, a Krokodilház, az Ausztrálház, a Mérgesház, a Szavannaház, a Varázshegy és a Cápasuli lesz látogatható éjjel 11:30-ig.



A kapukon este 10-ig lehet belépni. A részletes programkínálat az Állatkert honlapján olvasható.