Budapest

Karácsony: rezsitámogatási rendszert vezet be a fővárosi önkormányzat

Rezsitámogatási rendszert vezet be októbertől a fővárosi önkormányzat: évi 48 ezer forint támogatást kaphatnak a rászoruló gyermekesek, az ápolási díjon lévők vagy más nehéz helyzetben lévő családok, illetve a létminimumnál kevesebb nyugdíjat kapó nyugdíjasok - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán közzétett videóban.



A támogatást az érintettek villany-, gáz-, víz- és távhőszámlájából fogják leírni. A valódi átlagnyugdíjnál kevesebb nyugdíjat kapók pedig 24 ezer forint támogatásra jogosultak - közölte a főpolgármester.



Elmondta, hogy javaslatát a Fővárosi Idősügyi Tanács szerdán véglegesítette.



A rendszer október elsejétől működik, akkor lehet majd igényelni a támogatásokat - közölte Karácsony Gergely.



Azt mondta, igyekeznek minden lehetséges csatornán eljuttatni az információkat az igényléssel kapcsolatban, de alapvetően a kerületi önkormányzati irodákban lehet majd hozzájutni a támogatáshoz. Ott érdemes tájékozódni arról is, hogy a kerületek milyen támogatást tudnak adni.



Karácsony Gergely emlékeztetett, főpolgármester-jelöltként korábban vállalta: egész Budapestre kiterjesztik a Zuglóban általa kidolgozott szociális modellnek azt az elemét, hogy a rászoruló családok és idősek 20 ezer forint rezsitámogatást kapnak.



"Itt az ideje, hogy megvalósítsam ezt az ígéretemet, és ne csak megvalósítsam, hanem kibővítsem azt" - fogalmazott a főpolgármester, megjegyezve: "bár a szociális támogatások adása alapvetően kormányzati feladat, de úgy tűnik, hogy ők most mással vannak elfoglalva, ellenségképeket keresnek megoldások helyett. Épp ezért itt az ideje, hogy mi lépjünk helyettük" - mondta.