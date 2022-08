Oktatás

Konténer tantermeket létesítenek egy orosházi általános iskolában

Konténer tantermeket létesítenek egy kéttannyelvű orosházi általános iskolában a 2023/2024-es tanévtől kezdődően.



Víghné Pintér Lilla, az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója szerdán az MTI-nek elmondta, mivel angol-magyar nyelven folyik intézményükben az oktatás, az előírásoknak megfelelően csoportbontásban kell tanítaniuk bizonyos tantárgyakat, "így lényegében egy osztálynak két tanterem kell".



Intézményükben alsó tagozaton a rajzot, a technikát és a testnevelést felsőben a civilizációt, a történelmet és a számítástechnika tantárgyakat kell külön-külön csoportban tartani - fejtette ki. Hozzátette, emiatt már nem elegendő az iskolában rendelkezésre álló 25 tanterem, új oktatási helyiségek építésére nincs forrás, ezért döntött az iskola fenntartója, az Orosházi Református Egyházközség a konténerek megvásárlása mellett.



Az igazgató elmondta, a tantermek tervei elkészültek, a szakhatóságokkal jelenleg is egyeztetnek róluk. A konténeregység teljes használatba vételét a Békés megyei kormányhivatal 2023. szeptember 1-jével engedélyezi.



A három konténertantermet, továbbá egy kis tanári szobát, vizesblokkokat, öltözőket és egy raktárhelyiséget az iskola és a piac közti területen építenék fel. A terület korábban az iskola tulajdona volt, azt a piaci vásárcsarnok építésekor adták át a városnak. Most kérvényezték a visszavételét, amelyet csütörtöki ülésén a képviselő-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadott.



A területet idén októbertől veszik át, ott ki kell építeni a közműveket, és el kell bontani egy ott lévő kisépületet.



Víghné Pintér Lilla elmondta, továbbra is céljuk új tantermek építése, az új uniós költségvetési időszakban szeretnének pályázni ilyen céllal forrásra.



Az iskolát csaknem 130 éve alapították, 2011 óta tartja fenn a református egyház. Akkor indult az első magyar-angol két tanítási nyelvű osztály. Jelenleg 486 diák jár oda, az intézményben ötven pedagógus tanít.