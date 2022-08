Koronavírus-járvány

NNK: továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus koncentrációja

Továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a honlapján szerdán.



A közleményben azt írták, hogy a 33. héten a vizsgált városok közül enyhe emelkedő tendencia látszik Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán, Salgótarjánban és Veszprémben, csökkenés tapasztalható Pécsen, Szegeden, Szekszárdon és Tatabányán, míg a többi helyszínen a tendencia stagnáló.



Az NNK közölte: a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja 21 mintavételi hely esetében az emelkedett, egy mintavételi helyen pedig - Zalaegerszegen - a mérsékelt kategóriába esik. A koncentráció skáláján négy fokozatot különböztetnek meg: alacsony, mérsékelt, emelkedett, magas.



Az NNK felhívta a figyelmet arra, hogy a vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A harmadik, megerősítő oltás felvételét továbbra is javasolják annak, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását - írták.