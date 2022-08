Illegális bevándorlás

Bakondi: idén már több mint 150 ezer határsértőt fogtak el

Az úgynevezett balkáni migrációs útvonalon 150 százalékkal nőtt az érkezők száma, de egyre több a menedékkérő az olasz, a görög és a török határon is. 2022.08.24 21:30 MTI

Idén már 150 ezer határsértőt fogtak el, míg tavaly ez a szám több mint 62 ezer volt - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György a műsorban azt mondta, hogy az úgynevezett balkáni migrációs útvonalon 150 százalékkal nőtt az érkezők száma, de egyre több a menedékkérő az olasz, a görög és a török határon is.



Hozzátette, hogy éhínség miatt mintegy 36 millió ember hagyta el otthonát Afrikában, ami hosszú távon súlyos helyzethez vezet.



A főtanácsadó jellemzőnek nevezte azt is, hogy a migránsok az Európai Unióból megpróbálnak az Egyesült Királyságba jutni, amit - folytatta - semmi nem indokol, hiszen az unióban nem fenyegeti őket semmi.



Hozzátette: addig ennek nem lesz vége, amíg az Európai Unió nem küld világos üzeneteket, hogy az illegális határátlépés, a jogszabályok semmibevétele és az embercsempészés tilos.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, hogy 1123 embercsempészt fogtak el idén eddig, míg tavaly ugyanebben az időszakban ez a szám 581 volt. Ma már ott tartunk, hogy a magyar börtönökben lévők tíz százaléka embercsempészés miatt került oda - emelte ki.



"Azok a korábbi prognózisok, amelyek a határhelyzet folyamatos romlására utaltak, megfelelnek a valóságnak" - fogalmazott Bakondi György.