Háború

Kormányinfo: nem a tűzijáték miatt rúgták ki az OMSZ vezetőit

Ismét nehéz napokon vagyunk túl: kiderült, az állam többszáz milliárddal száll be az állami megrendelésekkel ellátott 4iG mellé a Vodafone felvásárlásába, valamint Palkovics László menesztette az OMSZ vezetőit, mert rossz időt jósoltak augusztus 20-ra.



Palkovics Lászlónak miniszterként jogi értelemben nincs kötelezettsége választ adni, de Gulyás próbálta megmagyarázni ez utóbbit. A TIM álláspontját elfogadta a kormány, mert a vezetői változtatásokra a tűzijátékra előrejelzett idő nélkül is sor került volna, bár megjegyezte, tévedtek a meteorológusok a nemzeti ünnepen.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) vezetőinek menesztéséről Gulyás azt mondta, a menesztésre a tűzijátékkal kapcsolatos téves előrejelzés nélkül is sor került volna, ugyanis más problémák is voltak az OMSZ vezetésével.



Nem is az utolsó, hanem az utolsó utáni csepp volt a pohárban – mondta Gulyás.