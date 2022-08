Kirúgott vezetők

Független vizsgálatot követelnek az OMSZ kirúgott vezetőinek munkatársai

Palkovics László kirúgta az OMSZ vezetőit két nappal az elmaradt augusztus 20-i tűzijáték után. 2022.08.23 11:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Állásfoglalást adott ki kedd délelőtt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) azt követően, hogy hétfőn Palkovics László technológiai és ipari miniszter azonnali hatállyal felmentette a szolgálat elnökét, Radics Kornéliát, valamint szakmai elnökhelyettesét, Horváth Gyulát. Az állásfoglalás erre reagál, hangsúlyozva, hogy az Operatív Törzzsel folytatott kapcsolattartási folyamat során olyan elvárások és nyomásgyakorlás merült fel augusztus 19-től kezdve a tűzijáték lefújásának pillanatáig, ami nagy mértékben rátelepedett előrejelzéseink kiadására, kommunikációjára és teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a meteorológiai előrejelzésekben rejlő, tudományosan is elfogadott bizonytalanságot. Határozott álláspontunk, hogy az OMSZ kollégái a jelentős döntéshozói nyomásgyakorlás ellenére is tudásuk legjavát nyújtották és semmiféle vélt vagy valós káreseményért nem felelősek".



Az állásfoglalás szerint az Országos Meteorológiai Szolgálat bár önálló központi hivatal, "nem politikai, hanem SZAKMAI háttérintézmény". Hozzáteszik, hogy az OMSZ a 2006. augusztus 20-i tragikus kimenetelű ünnepi rendezvények óta minden évben részt vesz az ünnepségek biztonságos lebonyolításáért felelős Operatív Törzs munkájában. "Tette mindezt ezen évek alatt szakmai tudásának legjavát nyújtva, támogatva ezzel számos fontos és felelős döntés meghozatalát".



A közlemény úgy folytatódik: "Így történt ez az idei évben is: az ünnepi rendezvények lebonyolításához számos egyedi produktummal és különleges/speciális előrejelzéssel, extra mérések elvégzésével és értékelésével járult hozzá az OMSZ. A tűzijáték időpontjára és helyszínére vonatkozó prognózisokat is legjobb szakmai tudásunk alapján készítettük: az események időpontjához közeledve a rendelkezésünkre álló információk és adatok alapján támogattuk a legjobb döntés meghozatalát".



A szövegben az is áll, hogy "augusztus 21-től kezdve, az OMSZ-ra nehezedő, több tárgyi csúsztatást és téves információt is tartalmazó, rosszhiszemű médiamegjelenéseket teljes mértékben méltatlannak tartjuk szolgálatunkkal, kollégáinkkal, valamint a teljes meteorológus szakmával szemben, mint ahogy azt is, hogy a döntéshozatallal kapcsolatos felelősséget kizárólag az OMSZ-ra hárítják át. Szinte ezzel egyidőben történt az OMSZ elnökének, dr. Radics Kornéliának és szakmai elnökhelyettesének, Horváth Gyulának felmentése, amit - egyéb indoklás híján - a médiahírek alapján az augusztus 20-i eseményekkel hozunk összefüggésbe. Ezt elfogadhatatlannak, alaptalannak és az Operatív Törzs kollektív felelősségének téves áthárításának tartjuk" - írják, hozzátéve, hogy a fent leírtak összességében olyan súlyú politikai nyomásgyakorlást jelentenek az OMSZ-ban folyó több, mint 150 éves munkára nézve, melyben a továbbiakban nem tudjuk - kormánytisztviselői eskünkhöz hűen - befolyásolásmentesen, szakmai tudásunk javát nyújtani".

Az állásfoglalás ezután azzal folytatódik, hogy az OMSZ "integritásának visszaállítása és szakmai függetlenségének" megőrzése érdekében két dolgot tartanak elengedhetetlenül szükségesnek:

-Az Operatív Törzs idén augusztus 20-hoz köthető tevékenységének, döntéshozatalainak, kapcsolattartási módszereinek átvilágítását független vizsgálóbizottság által. Az átvilágítás eredményeinek nyilvánossá tételét és azok alapján a döntéshozatali mechanizmusok fejlesztését.

-Az augusztus 20-ra vonatkozó meteorológiai prognózisok szakmai kiértékelését független vizsgálóbizottság által. A kiértékelés nyilvánossá tételét. A vizsgálat idejére dr. Radics Kornélia és Horváth Gyula felmentésének visszavonását.



Az állásfoglalást az Országos Meteorológiai Szolgálat alábbi vezetőinek nevében adták ki:

Szűcs Mihály nemzetközi elnökhelyettes

Papp Gabriella főosztályvezető

Gaál Áron osztályvezető (ov.)

Berényi Lívia ov.

Buránszkiné Sallai Márta ov.

Lőwinger Endre ov.

Balogh Éva ov.

Hodossyné Rétfalvi Rita ov.

Konkolyné Bihari Zita ov.

Dézsi viktor ov.

Bötkös Tamás ov.

Lábó Eszter ov.

Steib Roland ov.

Kis-Kovács Gábor ov.

Csonka Tamás ov.