A tét óriási

Varga Judit: elküldte a kormány a válaszlevelet Brüsszelnek

A magyar kormány átfogó intézkedéscsomagot tett le az asztalra azzal a céllal, hogy a Bizottság valamennyi aggályát orvosolja. 2022.08.23 08:25 ma.hu

Átfogó intézkedéscsomagot tett le a magyar kormány az asztalra, az Európai Bizottságnak, "a százat is meghaladja a köröztetett és egyeztetett intézkedési tervek száma" - írta ki a Facebookon az igazságügyminiszter, de semmilyen konkrétumot nem árult el. A tét óriási, több ezer milliárd forint - írja az Atv.



Pár perccel éjfél után közölte az Igazságügyi Minisztérium a következőt: "A magyar Kormány elküldte válaszlevelét a Bizottságnak a költségvetési kondicionalitási eljárásban".



Azt, hogy mit tartalmaz a válaszlevél, mi lehet Orbán Viktorék és Ursula von den Leyenék közötti alkufolyamatban magyar oldalról a megállapodás érdekében tett vállalások sora - hogy jöjjenek végre az ezer milliárdos nagyságrendű uniós források - egyelőre nem tudni.



Varga Judit igazságügyminiszter az éjszakai Facebook bejegyzésében a magyar kormány válaszleveléről amit Brüsszelnek küldtek, annyit árult el: "A választ intenzív egyeztetés előzte meg. Egy hónap alatt 10 videókonferenciát és számos megbeszélést tartottunk a Bizottsággal, a százat is meghaladja a köröztetett és egyeztetett intézkedési tervezetek száma.



A magyar Kormány átfogó intézkedéscsomagot tett le az asztalra azzal a céllal, hogy a Bizottság valamennyi aggályát orvosolja. A magyar Kormány a továbbiakban is nyitott a konstruktív párbeszédre a Bizottsággal" - írta a miniszter.