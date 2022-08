Baleset

Legalább 34 halott és több tucat sérült két törökországi tömegbalesetben

Legalább 34 ember meghalt és több tucatnyian megsérültek két különböző közúti balesetben szombaton, mindkettő olyan helyen, ahol nem sokkal korábban ütközések történtek - jelentette a helyi média.



Az első balesetben, amelyben egy busz és egy mentőautó ütközött össze, 15 ember meghalt, további 31 pedig megsérült. A balesetben "egy busz, egy mentőcsapat és egy mentőautó" volt érintett a tartományi főváros, Gaziantep és Nizip közötti útvonalon.



A DHA hírügynökség szerint egy személyszállító autóbusz egy mentőautóval, egy tűzoltóautóval és egy újságírókat szállító járművel ütközött egy korábbi baleset helyszínén.



A helyi média szerint a halálos áldozatok között volt három mentős, három tűzoltó és a török Ilhas hírügynökség két újságírója.

Az ügyészek már vizsgálják a néhány órával korábban, 250 kilométerrel arrébb történt második halálos balesetet, amely szintén akkor történt, amikor a mentőszolgálat egy korábbi baleset helyszínén dolgozott.



Ez alkalommal legalább 19 ember meghalt és csaknem 30 megsérült, miután egy teherautósofőr gyalogosokba rohant a Mardin tartománybeli Deriknél - írta Fahrettin Koca egészségügyi miniszter a Twitteren.



A Mardin tartománybeli Derikben történt baleset "azután történt, hogy a fékek felmondták a szolgálatot egy teherautón, amely tömegbe csapódott" - írta Koca. További 26-an megsérültek, közülük hatan súlyosan - tette hozzá.

A török média olyan felvételeket osztott meg, amelyeken a sofőr elveszíti uralmát teherautója felett, majd a menekülni próbáló közeli járművek és gyalogosok felé száguld.



Az Anadolu sajtóügynökség arról számolt be, hogy nem sokkal korábban ugyanezen a helyszínen három járművel történt baleset. A katasztrófavédők már a helyszínen voltak, amikor a teherautó a tömegbe rohant.



Bekir Bozdag igazságügyi miniszter a Twitteren jelentette be, hogy az ügyészek két vizsgálatot is indítottak a balesetek ügyében.



"Minden erőforrást mozgósítunk" - írta a Twitteren, és részvétét fejezte ki a hozzátartozóikat elvesztőknek.