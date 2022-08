Ünnep

Augusztus 20. - Elmarad a légi parádé

2022.08.19 15:56 MTI

A várhatóan kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a Magyar Honvédség szakértőinek döntése értelmében elmarad a szombat délelőtt 9 órára tervezett légi parádé - közölte az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője pénteken az MTI-vel.



Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár közleménye szerint a pénteki délutáni-esti programokkal kapcsolatban szükséges bármilyen lépésről a 16 órakor rendelkezésre álló meteorológiai adatok fényében születik döntés.



A szombaton 21 órakor kezdődő tűzijátékról az operatív törzs a szombat 12 órai ülését követően fog döntést hozni - tette hozzá.



Az operatív törzs szombat reggel 7 órától folyamatosan ülésezik, figyelemmel kíséri az időjárási helyzet alakulását, és ha szükséges, dönt a szabadtéri rendezvények biztonságos megtartásához szükséges lépésekről. A szombat reggel 8 órakor kezdődő állami díszünnepséget és a tisztavatást az eredeti terveknek megfelelően megtartják.



Az operatív törzs a szombaton napközben várható időjárás alapján arról is döntött, hogy a szombati, több mint 20 helyszínen zajló napközbeni események és rendezvények megtartását engedélyezi - azzal, hogy mind a szervezőket, mind pedig a résztvevőket arra kérik, fokozottan figyeljék az időjárással kapcsolatos fejleményeket.



"Bármilyen, a programokban bekövetkező változásról azonnal tájékoztatjuk a közvéleményt" - emelte ki közleményében Kovács Zoltán, hozzátéve: mindenkit arra kérnek, hogy mielőtt útnak indulna, részletesen tájékozódjon az aktuális információkról a Szent István napi programsorozat applikációján, honlapján és a média híradásain keresztül.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délelőtt az MTI-vel azt közölte, zivatarok is befolyásolhatják az augusztus 20-ai ünnepi programokat, és azt kérték: aki kilátogatna a rendezvényekre, kövesse az időjárás alakulását, a veszélyjelzéseket.



Az államalapítás ünnepéhez idén is négynapos programsorozat kapcsolódik. A részletes programkínálat és egyéb információ a folyamatosan frissülő www.szentistvannap.hu weboldalon található.