Állati

Pumakölykök születtek a Nyíregyházi Állatparkban - videó

Puma ikerpárral gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark állatállománya, a most egy hónapos, hím utódok csütörtökön estek át életük első általános orvosi vizsgálatán.



A kilencven nap vemhesség után világra jött kölykök jól tűrték a beavatkozást, amely során megkapták vakcináikat és egyedi azonosítójukat, valamint megmérték testsúlyukat.



A puma tenyészpár 2019 óta az állatpark lakója, a hároméves nősténynek és a tizenkét éves hímnek ez az első szaporulata - mondta el az MTI-nek Révészné Petró Zsuzsa, a park oktatási osztályvezetője. Az egyenként 2,3 kilogramm súlyú, egyre aktívabb életmódú, pettyezett bundájú utódok egyelőre anyatejjel táplálkoznak, de három hónaposan majd a húsból álló táplálék fogyasztását is elkezdik.



A kicsiket egyelőre az anyjuk neveli - tette hozzá, megjegyezve, hogy ez a nagymacskafajta magányos életmódú állat, az utódgondozás csak a nőstény feladata, ezért az apa egy elkülönített kifutóban van.



Az ezüst oroszlánnak is nevezett puma rendkívül jól ugró, kitűnő rövidtávfutó. Egykor az egész amerikai földrészen elterjedt volt, jó alkalmazkodóképessége révén hegyvidéki területeken, tűlevelű erdőkben, mocsarakban, sík területeken és trópusi erdőkben egyaránt előfordult.



Egyedszáma azonban manapság csökken, a legnagyobb veszélyt az élőhelyeinek elvesztése, valamint a vadászat jelenti. Táplálék tekintetében nem válogatós: tulajdonképpen az egértől a jávorszarvasig mindenre vadászik, de fő táplálékát nagyobbrészt szarvasok és őzek képezik. Testsúlyánál hétszer nehezebb zsákmányt is képes elejteni és elhurcolni.



Érdekesség, hogy tekintélyes testmérete és akár 120 kilogrammos súlya ellenére a puma rendszertanilag nem a nagymacskákhoz, hanem a kismacskákhoz, vagyis a macskaformákhoz tartozik.