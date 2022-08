Egészségügy

Közel négyszázmillió forintból fejlesztik az onkológiai és kardiológiai ellátást Egerben

Közel négyszázmillió forintból fejlesztik az onkológiai és kardiológiai ellátást az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben - közölte az intézmény sajtóreferense az MTI-vel.



Szegedi Erzsébet tájékoztatása szerint a mintegy 395 millió forintos pályázati forrásból modern diagnosztikai eszközöket szereznek be, valamint fejlesztik a személyre szabott onkoterápiás eljárásokat. Ezek segítségével javul a betegségek diagnosztizálási és gyógyítási hatékonysága - tette hozzá jelezve: az intézmény így az eddiginél jóval több beteget tud majd magasabb szakmai színvonalon ellátni, ami csökkenti a várólistákat is.



Kifejtette: az előreláthatólag jövő év februárjára lezáruló beruházás a Széchenyi 2020 program részeként valósul meg, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) vissza nem térítendő támogatásából.



Szólt arról is, hogy az egri kórház a térség kardiológiai és onkológiai csúcsintézménye, amely mindkét szakterületen a Heves megyei lakosság 90 százalékának ellátását biztosítja. Az intézmény komplikált és kritikus állapotú betegeket is fogad, azért elengedhetetlen a legmodernebb eszközök használata és az eszközpark folyamatos fejlesztése.