Környezetvédelem

A Párbeszéd zöld energiaforradalmat hirdet

A Párbeszéd zöld energiaforradalommal segítene a magyar lakosságnak, az ellenzéki párt parlamenti határozati javaslatait a két társelnök ismertette hétfőn Budapesten, online sajtótájékoztatón.



Szabó Rebeka úgy fogalmazott: ma Magyarországon energia- és klímaválság van. Ebben pedig az Orbán-kormánynak súlyos a felelőssége, mert elhitette az emberekkel, hogy a "rezsihazugság" bőven elég arra, hogy megoldja az energiaellátással kapcsolatos problémákat, és a klímaválság megoldásával sem foglalkoztak - mondta.



Az lenne fontos, hogy minden intézkedést az energia- és klímaválságra figyelemmel hozzon meg a kormány - jelentette ki.



Közölte: a Párbeszéd parlamenti határozati javaslatot nyújt be azért, hogy már akár ezen a télen javuljon a magyarok energiaellátása. Ennek első és legfontosabb pontjaként nevezte meg azt, hogy az "erdőgyilkos rendeletet" vonják vissza.



További javaslataikat ismertetve Tordai Bence azt mondta: arra szólítják fel a kormányt, hogy Magyarország energiabiztonságának javítását ne a 20. század technológiáira, hanem a 21. század megújuló erőforrásaira alapozza.



Azt javasolják, hogy a kormány törölje el a szélerőművek telepítését korlátozó szabályokat, vagy legalábbis "észszerű mértékben" határozzák meg a védőtávokat. Szintén töröljék el a napelemes és a földhőrendszereket sújtó "termékdíjnak nevezett különadókat" - mondta, áfacsökkentést is szorgalmazva a területen.



Emellett kezdeményezik, hogy a kormány hozzon létre egy évi legalább 200 milliárd forintos keretet a lakóházak energetikai korszerűsítésére, az iskolákban pedig a szénszünet és a fatüzelésű kazánok helyett hőszivattyúkkal biztosítanák a fűtést.



Tordai Bence arról is beszélt, hogy információik szerint a magyar külügyminiszter az oroszoktól a szükséges 700 millió köbméter gáz helyett csak töredékmennyiségre kapott ajánlatot, miközben "legitimálja Putyin háborús rendszerét".



Jelezte: a Párbeszéd ott lesz szerdán a civilek által az erdőirtások ellen és egy megújuló, fenntartható, zöld energiaforradalom érdekében szerveződő tüntetésén.