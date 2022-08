Pártok-Jobbik

Jobbik: adja vissza parlamenti mandátumát Jakab Péter!

Parlamenti mandátumának visszaadására szólította fel Jakab Pétert, a pártból és annak képviselőcsoportjából is kilépett korábbi elnököt, frakcióvezetőt a Jobbik Magyarországért Mozgalom országos választmánya.



Az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményük szerint előző nap tartott ülésén döntött úgy egyhangúlag a testület, hogy felszólítják a politikust, "a Jobbik közösségétől kapott listahelyért járó mandátumot azonnali hatállyal adja vissza annak a közösségnek, amely egykoron benne látta a reményt, hogy egy új és egyben jobboldali, konzervatív értékeket képviselő vezetője lehet a közösségünknek".



"Péter! Ez a közösség egykoron felnézett rád és követett. Mára viszont csak annyit lát belőled, hogy más hoz helyetted döntéseket, megpróbálsz különféle fortélyokkal erőforrásokat elvinni a közösségünktől és ugyanolyan esküszegő készülsz lenni, mint azok, akiket éveken át joggal kritizáltál te is emiatt" - fogalmaznak a közleményben.



Jakab Péter csütörtökön jelentette be közösségi médiaoldalán, hogy távozik a Jobbikból és annak képviselőcsoportjából, majd másnap azt tette közzé, hogy döntéséről hivatalosan is tájékoztatta Kövér László házelnököt és Lukács László György frakcióvezetőt.



A politikus 2018 óta parlamenti képviselő, 2019-től volt a párt frakcióvezetője, 2020-tól pedig a Jobbik elnöke. Mindkét tisztséget idén nyárig töltötte be.