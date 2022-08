Önkormányzat-Budapest

Karácsony: a kormány mindenféle egyeztetés nélkül most utcákat vesz el a fővárostól

2022.08.12

A kormány éjszakai rendeletben, mindenféle egyeztetés nélkül, a legelemibb tájékoztatási kötelezettséget is mellőzve terek után most utcákat vesz el a fővárostól - írta Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalán.



"Ezeket aztán odaadja annak az V. kerületnek, amelynek ingatlanhasznosítási gyakorlatát úgy szokták jellemezni: a Rogán-modell..." - fogalmazott a főpolgármester, arra reagálva, hogy egy módosított kormányrendelet értelmében az addig a fővárosi önkormányzat kezelésében levő közterületek közül másfél tucatnyinak a kezelése Belváros-Lipótváros önkormányzatának feladatává vált.



Karácsony Gergely arról is írt, hogy a kormány ezzel foglalkozik miközben "évtizedes csúcson az infláció, a sztratoszférában az élelmiszerárak, milliók szoronganak a hamarosan érkező energiaszámláik miatt, sok-sok ezer családnak okoznak gondot az iskolakezdés költségei, a tanárok sztrájkra készülnek, mert már végképp elegük van, ellátási gondok a benzinkutakon, kisvállalkozók tízezreinek okoznak bizonytalanságot az adóemelések, éppen felélik a jövőt azzal, hogy tarvágásra ítélik az erdőinket, a magyaroknak járó uniós pénz pedig továbbra sem érkezik."



Mi lenne, ha "ezt a nagy jogszabályalkotási hevületet és kreativitást a megélhetési válság kezelésére fordítanák"? - tette fel a kérdést a főpolgármester.



Az V. kerületi önkormányzat előzőleg arról tájékoztatta az MTI-t, hogy egy július 25-én módosított kormányrendelet értelmében az addig a fővárosi önkormányzat kezelésében levő közterületek közül tizenhétnek a kezelése az V. kerület feladatává vált, "ezzel csökkentve a fővárosi önkormányzat által elvégzendő feladatok körét és az ezekhez kapcsolódó kiadásaikat".



Közleményük szerint a módosítás nem jár tulajdonosváltozással, vagyonátruházással, mivel a közterületek eddig is a belváros-lipótvárosi önkormányzat tulajdonába vagy vagyonkezelésébe tartoztak és üzemeltetésüket túlnyomórészt a kerület látta el. A rendeletmódosítás éppen ezért a tényleges tulajdonosi helyzetnek és a tényleges kezelői gyakorlatnak való megfelelést is szolgálja - írták.