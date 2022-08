Üzemanyag-ellátás

Mol: Magyarországra is megérkezett a kőolaj

Szlovákia után Magyarországra is megérkezett a kőolaj a Barátság vezetéken keresztül: csütörtök reggelre helyreállt a szállítás - közölte a társaság az MTI-vel.



A kőolajvezeték újraindítását a Mol gyors intézkedése tette lehetővé: a késlekedés miatt a vállalat azonnali egyeztetésbe kezdett az ukránokkal és az oroszokkal is, majd átutalta az ukrajnai szakasz használatért fizetendő tranzitdíjat - tartalmazza a közlemény.



"A megállapodásnak köszönhetően a Magyarországot és Szlovákiát is ellátó Barátság-kőolajvezetéken ismét zavartalanul működik a szállítás" - írták.